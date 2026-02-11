Кремль користується "файлами Епштейна" для створення фейків про Україну

Росія використовує тему так званих "файлів Епштейна" для інформаційних атак проти України та західних політиків. Ворог запускає "вірусні" фейки, маскуючи їх під матеріали авторитетних світових медіа.

Зокрема, пропаганда намагається дискредитувати Україну через вигадані звинувачення у торгівлі дітьми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

Дивіться також У мережі писали про нібито підготовку "повного перемир'я": у ЦПД відповіли, чи правда це

Що відомо про фейки, які створює Росія?

За словами Коваленка, росіяни застосовують технологію "вірусного" фейку – створюють підроблені матеріали, які імітують авторитетні західні медіа, зокрема Washington Post або Reuters. Така тактика розрахована на те, що люди не перевірятимуть складну інформацію з великого масиву документів.

Одним із ключових напрямів маніпуляцій є поширення вигаданих звинувачень про нібито причетність України до торгівлі дітьми. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що це робиться навмисно, щоб відвернути увагу від воєнних злочинів Росії та дискредитувати зусилля України щодо повернення викрадених українських дітей.

Коваленко підкреслив, що європейські країни не повною мірою усвідомлюють загрозу такої інформаційної війни.

За його словами, в Європі досі панує думка, що вони не перебувають у стані війни з Росією в інформаційному просторі, хоча реальність свідчить про протилежне.

Україна разом із партнерами працює над викриттям російських маніпуляцій та поширенням правдивої інформації.

Що відомо про інші російські вигадки?