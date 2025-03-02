ФБР доручила Конгресу розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів, надіслані в Україну"

Директор ФБР оголосив про розслідування того, куди пішли гроші, надіслані Україні. Таке доручення він дав Конгресу США.

Директор ФБР Патель звинуватив Україну у відмиванні коштів з допомоги США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кеша Пателя.

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ФБР хоче знати, куди пішли американські гроші в Україні

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що доручив Конгресу "розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів, надіслані в Україну".

Патель додав, що Україна нібито відома своєю корупцією і могла "відмити" американські гроші.

Україна – осередок відмивання грошей та корупції,

– заявив Патель.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив репост допису, з думкою про те, що зараз Володимиру Зеленського буцімто нічого не лишилося, як відступити й прийняти умови президента США. У пості йдеться по те, шо Трамп буцімто "захищає Україну, не тягнучи США на війну". Президент США вважає, що угода про копалини з Україною унеможливить нове вторгнення Росії.