ФБР доручила Конгресу розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів, надіслані в Україну"
- Директор ФБР доручив Конгресу США розслідувати використання "сотень мільярдів доларів", надісланих Україні, через підозри у відмиванні коштів.
- ФБР стурбоване можливими корупційними діями в Україні.
Директор ФБР оголосив про розслідування того, куди пішли гроші, надіслані Україні. Таке доручення він дав Конгресу США.
Директор ФБР Патель звинуватив Україну у відмиванні коштів з допомоги США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кеша Пателя.
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ФБР хоче знати, куди пішли американські гроші в Україні
Директор ФБР Кеш Патель заявив, що доручив Конгресу "розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів, надіслані в Україну".
Патель додав, що Україна нібито відома своєю корупцією і могла "відмити" американські гроші.
Україна – осередок відмивання грошей та корупції,
– заявив Патель.
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив репост допису, з думкою про те, що зараз Володимиру Зеленського буцімто нічого не лишилося, як відступити й прийняти умови президента США. У пості йдеться по те, шо Трамп буцімто "захищає Україну, не тягнучи США на війну". Президент США вважає, що угода про копалини з Україною унеможливить нове вторгнення Росії.