ФБР просить учасників Олімпіади не користуватись смартфонами через загрозу кібератак

Федеральне бюро розслідувань США закликало учасників Олімпіади-2022 відмовитися від особистих смартфонів. Усе через буцімто загрозу кібератак з боку китайської влади.

Як повідомляє видання, ФБР закликало спортсменів і гостей Олімпійських ігор в Пекіні залишити свої смартфони вдома. Натомість радять використовувати замість них тимчасові.

Цікаво На Олімпіаді-2022 команди України й Росії сидітимуть поруч: чому так сталося

Китай може влаштувати кібератаки

У Бюро виникли побоювання, що на смартфони можуть потрапити програми-вимагачі, інше шкідливе програмне забезпечення, а також віруси-шпигуни.

ФБР уточнює, що поки невідомо про жодну конкретну загрозу. Втім, запевняє, буцімто національні комітети інших країн також рекомендували своїм спортсменам остерігатися кіберзагроз.

Особлива пересторога виникає через те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, мають завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків коронавірусу.

За даними Citizen Lab, китайський додаток небезпечний, оскільки отримує доступ до особистих даних, а уразливість у шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо й інших файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.

Олімпіада-2022: