Нардепка звинуватила директора Музею історії України у втечі за кордон: як він відреагував

Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон та не повернувся звідти. А мав він це зробити нібито ще у вересні.

Андрощук "загубився" у Литві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепку Соломію Бобровську.

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Нардепка звинуватила Андрощука у втечі за кордон

Термін відрядження Андрощука закінчився 20 вересня.

Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві,

– написала Бобровська.

Нардепка висловила сподівання, що рішення у цій ситуації будуть негайно. Вона звернулася із відповідним проханням до очільника Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.

"Національний музей історії України – один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тисяч експонатів, історія усього становлення нас як держави, від Трипілля та скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії – сором, м'яко кажучи", – заявила народна обраниця.

Андрощук відреагував на звинувачення

У коментарі "УП. Культура" Федір Андрощук заявив, що ще три місяці тому подав заяву про звільнення.

Причина – відсутність можливості продовжити терміни його відрядження саме в Україну, яке потрібно було пролонгувати для виконання наукового проєкту "Швеція і Україна в історії музейних колекцій та виставкових наративах".

Я є громадянином Швеції, де проживаю постійно вже майже 25 років і де сплачую податки. Це мені дає необмежене право тут перебувати і користуватися всіма правами громадянина ЄС,

– сказав він.

Андрощук додав, що в Україні він перебував тимчасово згідно із контрактом з Міністерством культури, "який кожна зі сторін має право розірвати, якщо вважатиме, що інша сторона не виконує свої зобов'язання".

"Про моє громадянство Швеції міністерство було попереджено і знало, що там мій дім. Тому по факту у відрядженні я не в Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні", – наголосив Андрощук.

А також назвав своєю заслугою те, що Національний музей історії України працює під час війни, заробляє кошти і став відомим у світі.

Міністерство, за його словами, нібито не відреагувало на пропозицію продовжити відрядження.

Мені здається, на якісь мінімальні слова вдячності я заслуговую. Проте після того, що про мене написали окремі депутати, а також блогери дуже дивних поглядів …, мені важко буде знайти бажання колись ще зв'язуватися з українськими державними установами. Загалом дещо дивно, чому така інформація спливає саме зараз, і дуже прикро, що вона може незаслужено нашкодити музею. Окрім музею, у мене є інші проєкти та зобов'язання. Є багато інших способів допомогти українській культурі. Після майже п'яти років роботи в Україні я точно знаю, кому довіряти не можна, і з ким треба спілкуватися лише у присутності адвокатів,

– також наголосив Андрощук.