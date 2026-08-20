Федоров готує візит до США: коли відбудеться поїздка та яка мета ексміністра оборони

Ексміністр оборони Михайло Федоров розглядає можливість візиту до США вже наступного тижня на тлі своєї зростаючої критики воєнно-політичного устрою України. Поїздка може відбутися після того, як посадовець відхилив альтернативні урядові посади та закликав до відновлення виборчого процесу в країні.

Як повідомляє видання Kyiv Independent з посиланням на джерела серед американських та українських посадовців, точний графік зустрічей колишнього урядовця у Штатах наразі не розголошують.

Які подробиці?

Наразі політик підтримує постійний контакт із керівником SpaceX Ілоном Маском щодо можливого застосування терміналів Starlink для протидії російським балістичним ракетам.

В Офісі Президента заявили, що не володіють інформацією про плановану поїздку Федорова. Сам ексочільник оборонного відомства також утримався від офіційних коментарів щодо візиту за кордон.

Цікаво, що співрозмовники видання назвали Федорова "одним із найвідвертіших критиків" політичної системи України.

Відмова від посад і нові заклики

Після відставки у середині липня Володимир Зеленський пропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових інновацій або очільника концерну Укроборонпром. Проте політик відкинув ці варіанти, прагнучи повернутися виключно на посаду міністра оборони.

У результаті Верховна Рада 19 серпня затвердила кандидатуру Євгена Хмари на посаду очільника оборонного відомства. Зі свого боку Федоров оприлюднив відеозвернення із вимогою розробити безпечні механізми для проведення виборів під час війни.

"Ми маємо знайти законний, безпечний та реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умови тривалої війни", – наголосив він.

Окрім виборчих процедур, ексочільник відомства розкритикував бюрократію та корупційні ризики у сфері оборони.

За його словами, зловживання бюджетними коштами безпосередньо впливає на забезпечення військових дронами, боєприпасами та засобами радіоелектронної боротьби.

До слова, після понад місяця акцій на підтримку повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони організатори оголосили про припинення протестів. Ветеран та один з ініціаторів мітингів Дмитро Козятинський подякував усім, хто долучився, зазначивши, що вважає ці акції успішними.