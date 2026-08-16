Федоров прокоментував його взаємини із Зеленським
Колишній міністр оборони дав в інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону. Під час розмови Михайло Федоров прокоментував його взаємини з Володимиром Зеленським.
Відповідне інтерв'ю з'явилося у неділю, 16 серпня.
Що сказав Федоров?
Михайло Федоров зазначив, що не дуже хотів розкривати всі деталі розмов із президентом.
Я думаю, що задача і президента, і моя задача знайти шляхи, які дозволять нашій країні вийти з цієї ситуації більш сильними і працювати на те, щоб перемогти ворога,
– сказав Федоров.
Він висловив впевненість, що все буде добре в цьому напрямку.
До слова, Михайло Федоров також назвав свою відставку "втратою надії" для людей.
Як сказав ексочільник Міноборони, українці виходять на вулиці, бо хочуть зрозуміти, як приймаються рішення в державі, і чому "надію так можуть легко забрати".
Тим часом увечері неділі, 16 серпня, в Україні знову розпочалася протестна хода за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.