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24 Канал Новини України Федоров прокоментував його взаємини із Зеленським
16 серпня, 19:35
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Оновлено - 20:03, 16 серпня

Федоров прокоментував його взаємини із Зеленським

Софія Рожик

Колишній міністр оборони дав в інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону. Під час розмови Михайло Федоров прокоментував його взаємини з Володимиром Зеленським.

Відповідне інтерв'ю з'явилося у неділю, 16 серпня.

Що сказав Федоров?

Михайло Федоров зазначив, що не дуже хотів розкривати всі деталі розмов із президентом.

Я думаю, що задача і президента, і моя задача знайти шляхи, які дозволять нашій країні вийти з цієї ситуації більш сильними і працювати на те, щоб перемогти ворога,
– сказав Федоров.

Він висловив впевненість, що все буде добре в цьому напрямку.

До слова, Михайло Федоров також назвав свою відставку "втратою надії" для людей. 

Як сказав ексочільник Міноборони, українці виходять на вулиці, бо хочуть зрозуміти, як приймаються рішення в державі, і чому "надію так можуть легко забрати".

Тим часом увечері неділі, 16 серпня, в Україні знову розпочалася протестна хода за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

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