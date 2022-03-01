Федоров провів дзвінок з Google: компанія додала сповіщення SOS та надасть Україні 15 мільйонів

Михайло Федоров провів дзвінок з представниками Google. Компанія включила українцям сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій країні, а також надасть 15 мільйонів доларів допомоги.

Міністр цифрової трансформації висловив компанії вдячність за підтримку України у надзвичайно складний час — страшної війни з Росією.

До теми Google Maps призупиняє показ живого трафіку і популярних місць в Україні

Що Google вже зробив для України

Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

Виділили 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

Раніше компанія заблокувала у сервісі Google Maps в Україні дві функції, які надають інформацію користувачам у режимі реального часу:

показ живого трафіку (деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані),

показ популярних місць (вона показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу).

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Текст публікації Михайла Федорова: