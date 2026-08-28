Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій

Команда Федорова розпочала міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації та оборонних технологій. Під час першої зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто Михайло Федоров отримав пропозицію стати його радником з питань оборонних інновацій.

Про це ексміністр повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нову посаду Федорова?

Під час переговорів Крозетто запропонував Федорову стати його радником із питань оборонних інновацій. У новій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, вдосконалювати оборонну сферу та адаптуватися до нових безпекових викликів.

За словами Федорова, Україна та її команда мають унікальний досвід ведення технологічної війни, яким готові ділитися з міжнародними партнерами. Водночас у пресслужбі ексміністра наголосили, що головним напрямом роботи залишається реалізація в Україні проєктів, спрямованих на посилення оборони та залучення міжнародних ресурсів.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток дронів, автономних систем, протиповітряної оборони та defense tech-екосистеми. Федоров наголосив, що майбутнє оборони залежатиме від здатності держав швидко тестувати та масштабувати нові технологічні рішення, поєднуючи їх із потужним виробництвом.

Він також зазначив, що український досвід технологічної війни може стати основою нової моделі розвитку оборони для Європи. У межах міжнародної поїздки попереду заплановані нові зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку спільних проєктів.

Нагадаємо, Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони України в середині липня 2026 року. 15 липня він публічно підтвердив свою відставку, а наступного дня, 16 липня, його звільнили з посади разом з іншими членами попереднього складу Кабінету Міністрів. Федоров очолював Міністерство оборони близько шести місяців – із 14 січня 2026 року.

Тоді президент запропонував Михайлу Федорову кілька варіантів подальшої роботи, зокрема посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій. Однак Федоров заявив, що готовий обіймати лише посаду міністра оборони.

Зазначимо, наприкінці липня з'явилася інформація, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Федорову стати його радником. За словами Крозетто, він особисто зателефонував Федорову наступного дня після його звільнення та запросив приїхати до Рима для роботи в цій ролі.

Італійський міністр зазначив, що Федоров був зворушений пропозицією і сприйняв її як знак поваги та дружби. Очільник міноборони також високо оцінив внесок Федорова у розвиток українських оборонних технологій, назвавши його одним із людей, які змінили підходи до ведення сучасної війни.