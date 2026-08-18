"Хай проводить між балістиками": у Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів

В Офісі Президента відреагували на слова колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Той увечері 18 серпня записав відеозвернення, де закликав знайти механізм для проведення виборів за умов тривалої війни.

Як наголосили на Банковій, вони не мають заперечень проти виборів, як таких. Однак ключовою проблемою залишаються безпекові умови. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника в ОП.

Що кажуть в Офісі Президента про вибори?

Представники влади підкреслюють, що організація голосування вимагає набагато більшого, ніж створення самого механізму.

Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати,

– зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що російські "Шахеди" та балістика "на жаль, відповідають на питання щодо виборів за нас".

Що саме заявляв Федоров про вибори?

Колишній чиновник наголосив на необхідності відповісти на питання, як має функціонувати Україна як держава, якщо війна триватиме роками. За його словами, демократія не може бути заручницею Росії. Тому слід знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес.

Водночас Федоров визнав, що організувати вибори за таких умов складно, але реально.

Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і тут. Бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо,

– заявив він.

Окремо, ексурядовець наголосив, що вибори – це про можливість для громадян оцінити роботу влади та вирішити, чи довіряти їй надалі.

Зверніть увагу! З повним відеозверненням Михайла Федорова можете ознайомитися за посиланням.