Міністр оборони України заявив про "вирішальні місяці" у війні з Росією

Україна здобула перевагу над Росією на фронті і в дронових атаках. Треба максимально використати її у найближчі місяці, аби примусити ворога до миру.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на пресконференції після засідання "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Що сказав Федоров про шанс для України на мир?

За словами міністра, нинішнє засідання у форматі "Рамштайн" пройшло під знаком "вікна можливостей". Він пояснив, що найближчі місяці є вирішальними у війні Росії проти України.

Також, заявив чиновник, Київ уже працює над тим, щоб створити нові можливості для тиску на Росію та наближення справедливого миру. Саме тому, додав він, анонсовані союзниками кошти треба максимально швидко виділяти на потреби України.

Окремо Федоров зазначив, що під час третьої для нього зустрічі у форматі "Рамштайн" відчув послідовну підтримку союзників. За його словами, партнери підтримують українські пропозиції та готові працювати над їхньою реалізацією.

Він додав, що союзники бачать успіхи Сил оборони на полі бою, у небі та на території Росії, тому розуміють необхідність максимально використати нинішній момент для посилення підтримки України.

До слова, світові ЗМІ пишуть про, що Україні вдалося переломити хід війни, однак попереджають: це не привід для ейфорії. Як зазначає The Hill, нинішнє "вікно можливостей" для України є тимчасовим і може швидко закритися. Видання пояснює, що ЗСУ досягли успіхів завдяки масовому використанню дронів і послабленню російських можливостей на фронті.

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що найближчі шість – дев'ять місяців стануть вирішальними. Володимир Зеленський погодився зі словами військового.

Аналітик ISW Джордж Баррос наголосив, що союзники мають скористатися нинішньою перевагою України та посилити підтримку, адже вона може бути недовготривалою. За його словами, українські сили вже ефективніше стримують російський наступ і можуть використати свої успіхи для зміцнення позицій на майбутніх мирних переговорах.