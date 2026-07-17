Нардеп припустив, чому Зеленський звільнив Федорова, а не Сирського

Володимир Зеленський пояснив звільнення Михайла Федорова його конфліктом з поголовнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським. Саме цю версію раніше озвучували ЗМІ, а тепер президент підтвердив її публічно.

Як пояснив 24 Каналу народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, президент обрав Сирського насамперед тому, що він непримітний. Його немає у рейтингах і він не може стати конкурентом для Зеленського на політичній арені.

Чому на посаді залишили саме Сирського?

Головнокомандувач ще ні разу не заперечив президенту. Він чітко інтегрований у систему виконання й ухвалення рішень, тому є дуже зручним. Сирський не міняє підходи, є прихильником війни солдатами й дуже важко сприймає новітні технології.

Саме в цьому і полягав конфлікт з Федоровим. Очільник Міноборони хотів зробити війну більш технологічною. А Сирський досі розглядає роботизацію виключно як помічний фактор.

"Звісно, це не знімає потреби мобілізації, піхотних операцій, відвоювання територій. Але насправді, якщо ми будемо боротися з Росією кількістю людей, то програємо. Восени після виборів Кремль запровадить масову мобілізацію і тоді виникне ще один серйозний ризик", – наголосив народний депутат.

Нардеп пояснив, чому Сирський залишився на посаді: дивіться відео

До осені Україні треба наростити технологічність настільки, щоб вона балансувала, а краще переважала Росію. Але вирішальним фактором звільнення Федорова стала навіть не різниця у підходах, а популярність очільника Міноборони.

Сирський ніколи не конкурував за популярністю з рівнем довіри, який має Зеленський. Його поважають як досвідченого вояка, але як державний діяч він не є популярним. Це абсолютно підходить Зеленському,

– додав Ярослав Юрчишин.

Молодий, сучасний, міністр оборони, який почав з'являтися в соціологічних опитуваннях, є загрозою для популярності президента. Навіть якщо зважати на те, що мовиться про людину, яка у 2019 році відповідала за соціальні мережі Зеленського під час виборчої кампанії.

Цікаво, що Федоров ніколи не говорив про свої політичні амбіції. Щоразу, коли його питали про Зеленського він дуже чітко давав зрозуміти, що працює у команді президента. Але, очевидно, він не був готовий переходити на посаду радника чи посла в якусь країну. Федоров активно працював над діджиталізацією війни, пошуком новітніх технологій, щоб збалансувати наші сили й сили противника.

Я дуже сподіваюся, що знайдеться порозуміння і Євген Хмара очолить Службу безпеки, а Федоров повернеться у Міністерство оборони. Звісно, незручно буде з паном Ігорем Клименком, але такою є ціна роботи в команді Зеленського,

– підкреслив Ярослав Юрчишин.

Скоріш за все, Федоров повернеться в IT-сферу з мілітарним нахилом і точно знайде ресурси, щоб допомагати фронту в цьому напрямку. А Зеленський, ймовірно, отримав сильного та популярного конкурента. При тому, що сам допоміг йому таким стати, спершу призначивши міністром оборони, а потім розпочавши звільнення уряду, щоб звільнити популярного політика.