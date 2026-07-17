Реванш через кадрові рішення, – нардеп чесно висловився про нові призначення Зеленського

Міністр оборони Федоров йде у відставку. Зеленський озвучував, що на його посаду може прийти Ігор Клименко, який очолює МВС України, згодом президент призначив в.о. міністра Євгена Хмару, який раніше керував СБУ.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у розмові з 24 Каналом зазначив, що звільнення Михайла Федорова було метою президента України й це сталося попри хвилю протестів, яка прокотилася українськими містами. Всі подальші кроки Зеленського, з його слів, це спроба пояснити народу таке звільнення.

Чому кандидатура Клименка виглядала дивною

Критика Федорова була не за те, що погано забезпечуються далекобійні удари України по Росії. Навпаки, в цьому напрямку Міністерство оборони працювало ефективно. А критика була, як підкреслив нардеп, щодо мобілізації: роботи ТЦК, "бусифікації".

Дуже дивний вибір був би щодо Клименка, оскільки поліція і так відповідальна за протидію порушенню закону, зокрема й злочинам щодо невиконання обов'язку захисту країни. Поліція майже самоусунулася з цього процесу, хоча мала б сама шукати й доставляти до мобілізаційних пунктів,

– озвучив Юрчишин.

З його слів, ставити очільника структури, яка і так не справилася зі своїми прямими функціями, на позицію міністра оборони виглядало б дивно. Міністерство оборони щодо мобілізації – лише механізм, який обслуговує. Нині справжня потреба, на думку депутата, полягає у переосмисленні мобілізації, підвищенні зарплат військовим, надання їм ширших соціальних гарантій, запровадження ротаційного принципу служби з довгостроковими відпустками.

Федоров почав цю реформу, але через суто політичні міркування йому її не дали завершити. Хмару використали з метою прикриття, як дуже героїчну людину, яку навряд чи хтось буде критикувати. Але людина була на своїй позиції, очолювала СБУ, заслуговувала на те, аби керувати нею не у статусі т.в.о., а повноцінного голови. А відправляти його у Міноборони як виконувача обов'язків – це тимчасове рішення,

– вважає Юрчишин.

Він наголосив, що не факт, що саме його кандидатура буде подана згодом до Верховної Ради. Ймовірним сценарієм нардеп назвав інший перебіг подій: коли Клименко стане заступником міністра оборони, а потім саме його подадуть на посаду очільника.

Влада відігрується за події минулого року

Юрчишин додав, що переведення Хмари в Міноборони відкриває дорогу до призначення на посаду т.в.о. СБУ Поклада, якого громадські організації пов'язують з участю в торішніх атаках в бік НАБУ і САП.

Фактично видається, що влада через рік на кадровому рівні відігрується на тих, хто минулого року брав участь у розв'язанні проблеми з НАБУ і САП, що призвело до відставки Єрмака. Це виглядає як реванш через кадрові рішення,

– зауважив Юрчишин.

Підсумовуючи, він висловився про те, що хочеться вірити президенту, що він дійсно чує суспільство на вулицях, та розуміє, що в Україні, якщо громадськість не почута владою, то вона виходить на площі. Поки що акції протесту щодо відставки Федорова не призвели до зміни рішення Зеленського.

На думку Юрчишина, зараз ним використовуються відомі прізвища, аби прикрити ревнощі до одного зі членів своєї команди, якого український лідер колись сам поставив на відповідальну позицію та який показав певні досягнення.

Можна Федорова багато за що критикувати, але є конкретні результати. Кількість загиблих росіян за квадратний метр окупованої території за його каденції найвищий, а стосовно попереднього півріччя ще й зростає. Зеленський намагається робити гарну міну при поганій грі, використовуючи гучні імена, які він застосує й викине, як це було неодноразово,

– переконаний Юрчишин.

Повне інтерв'ю нардепа щодо кадрових змін: дивіться у відео