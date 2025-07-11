У Харківському екопарку вирощують двох білих тигренят: кадри з малюками

У квітні у Харківському "Фельдман Екопарку" народились тигренята: Декстер і Дакота. У природі таким тиграм вижити складно, їм допомагають зростати в зоо– і екопарках світу, зокрема в Україні. Вони стали другою парою двійнят, які з'явились на світ в екопарку за період широкомасштабної війни.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що мати тигренят Альба не змогла їх годувати, тож цим почали займатися ветеринари екопарку. Зараз малечі майже три місяці, їх годують молоком з дитячих пляшечок і дають м'ясо.

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Декстер і Дакота: тигренята, які виросли під звуки війни

Собака породи пітбуль на прізвисько Чилі стала вірним другом для Декстера і Дакоти, бо зігрівала їх новонароджених. Тепер на прогулянки вони виходять разом, люди дивуються такій дружбі. Екопарк – місце, де дуже чутно обстріли, але попри це малі тигренята росли під ці звуки, тож вже на них не зважають.

Дакота більш жвава і грайлива, а Декстер зараз такий собі "синочок". Однак минає два – три дні та їхні характери змінюються дуже швидко. Моя донька брала участь в їх вигодовуванні, наші руки були всі в подряпинах до крові. Кігті в них зараз вже дуже великі,

– озвучила Людмила Єрмохіна, ветеринарна лікарка екопарку.

Прессекретарка екопарку Олена Клименко розповіла, що Декстер і Дакота, наче діти. Можуть довгий час бігати по зеленій траві та гратися, а потім різко заплющити очі й заснути.

"Для людей білі тигри, які не у вольєрі, а ось так бігають по газону – дещо незвичне, тому звісно вони зупиняються, хочуть їх погладити. Робити всім це не можна, бо це все ж таки тварина, яка має особисті кордони, вподобання: хтось їм подобається, хтось ні", – озвучила Олена Клименко.

Білі тигренята Декстер і Дакота

Харківський "Фельдман Екопарк" – це місце, яке досі не відновилося від обстрілів. Дуже велика його територія наразі залишається пошкодженою. Поки невідомо, коли знайдуться фінанси, аби відновити її. Екопарк став своєрідним місцем для реабілітації, адже з прифронтових населених пунктів та передової сюди везуть поранених тварин, де їм допомагають одужати, а згодом знайти домівку та дбайливих господарів.