Фельдмаршал Хафтар послал Москву подальше, или Чьи интересы Россия отстаивает в Ливии

Ливийское урегулирование дает возможность общаться с европейскими лидерами, которые ни о чем, кроме Украины, говорить с Путиным не хотят.

Дипломатического триумфа не случилось. А он, казалось, был так близок. Несколько дней назад, открывая Турецкий поток, Путин и Эрдоган выступили с совместной инициативой – о прекращении огня между противоборствующими сторонами в Ливии. Идея выглядела чрезвычайно перспективно.

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Приглашение прибыть в Москву приняли как премьер находящегося в Триполи и признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, так и маршал Халифа Хафтар, чья Ливийская национальная армия (ЛНА) несколько месяцев безуспешно штурмует столицу. Но, прибыв в Москву, высокие договаривающиеся стороны принялись кочевряжиться. Премьер Саррадж наотрез отказался не то что разговаривать, но даже сидеть с Хафтаром в одной комнате. Министры обороны и иностранных дел России и Турции, вместо того чтобы вместе с ливийцами вырабатывать соглашение о разведении сторон, несколько часов переговаривались друг с другом. Российским и турецким дипломатам пришлось курсировать между комнатами в мидовском особняке, где расположились разные ливийские делегации.

Через восемь часов этой челночной дипломатии Сергей Лавров сообщил, что представители ПНС "согласовали" совместное заявление, а Хафтар взял тайм-аут до утра. Однако утром выяснилось, что маршал с приближенными покинул Москву, так ничего и не подписав. Как сообщают зарубежные СМИ, Хафтар требовал допустить его войска в Триполи и сформировать там правительство национального единства. Показательно, что Турция, которая "курирует" ПНС, продемонстрировала, что способна контролировать Сарраджа в куда большей степени, нежели Москва, клиентом которой считается Хафтар. Напомню, что маршал неоднократно посещал Россию, вел переговоры в отечественном военном ведомстве. В прессе были сообщения, что Россия поставила ЛНА вооружений на сотни миллионов долларов. СМИ неоднократно писали, что в Ливии воюют сотни российских наемников из частной военной компании "Вагнера", и даже – что там в качестве советников находятся российские военнослужащие. И вот при такой поддержке Хафтар демонстрирует полную независимость от Москвы, позволяет себе игнорировать ее ясно сформулированное "пожелание". В результате вместо триумфа получился полный афронт.

При этом следует иметь в виду, что нынешний приступ миротворческой активности вызван тем, что после решения Анкары о посылке военнослужащих в Ливию в очередной раз замаячила перспектива прямого военного столкновения России и Турции. Именно сейчас хорошо бы спросить, а чего, собственно говоря, Россия ищет в Ливии, влезая в длящуюся уже восемь лет кровавую неразбериху, где все воюют против всех (противостояние ПНС и ЛНА лишь вершина айсберга, ниже – локальные конфликты десятков местных "милиций" друг с другом за контроль над территориями). Вот интерес Турции, мечтающей о статусе "великой" региональной державы, к ливийскому урегулированию понятен. Понятно, почему ливийские дела так интересуют европейцев (в январе в Берлине предполагается конференция по урегулированию в этой стране): новая волна беженцев – наихудший кошмар европейских политиков.

Но вот, в чем здесь интерес России – большой вопрос. От поставок ливийской нефти она не зависит. Беженцев не боится. Разговоры о возобновлении заключенных еще полковником Каддафи контрактов – от лукавого. На урегулирование, если таковое случится, уйдут годы. И далеко не факт, что будущие ливийские правители решат расплачиваться по старым обязательствам. При этом личный интерес Владимира Путина понятен. Ливийское урегулирование дает замечательную возможность общаться с европейскими лидерами, которые ни о чем, кроме Украины, говорить с российским начальником не хотят. Понятен и личный интерес Евгения Пригожина, которого иногда называют "кремлевским поваром" (он как-то даже попал на протокольную съемку переговоров Хафтара в российском Минобороны, военное ведомство потом всерьез заявляло, что он отвечал за увеселительную программу маршала). Его-то нефть как раз интересует. Что проку, что в России ее хоть залейся, если ее исключительно путинские друзья поделили – не отнимешь, прокуроров не пришлешь. Стало быть, надо посылать вагнеровцев "отжимать" нефтепромыслы в Сирии и Ливии.

Сообщив на днях, что российские наемники в Ливии "не представляют интересы российского государства", Владимир Путин сказал совершенную правду. Наемники представляют интересы Пригожина. Вот этим интересам и служит Сергей Лавров, когда бегает из комнаты в комнату мидовского особняка, осуществляя челночную дипломатию между ливийскими делегациями. И Хафтар отлично все это понимает или, по крайней мере, чувствует. И время от времени посылает Москву подальше…

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