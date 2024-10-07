Де розташована Феодосія, в якій ЗСУ уразили найбільшу нафтобазу в окупованому Криму

Вночі 7 жовтня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони уразили російську нафтобазу у Феодосії.

Це вже підтвердили в Генштабі ЗСУ. Де розташована Феодосія на карті, показує 24 Канал.

До теми У Феодосії знищено нафтобазу Росії: там зайнялась масштабна пожежа

Феодосія на карті

Цієї ночі українські захисники уразили черговий важливий об'єкт російських загарбників. Зокрема, завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу агресора, розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

У районі нафтобази спалахнула масштабна пожежа. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Також уточнили, що завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Військові додали, що заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають.

Зауважимо, Феодосія – українське місто, центр Феодосійського району Автономної Республіки Крим. Розташована в південно-східній частині півострова на березі Чорного моря на тимчасово окупованій території України.

Згідно з найкоротшими маршрутами на гугл-картах, від Феодосії до Одеси – щонайменше 550 кілометрів, до Херсона – понад 340, Миколаєва – більш ніж 400, Запоріжжя – понад 480, а до Києва – більш ніж 830 кілометрів.

Де розташована Феодосія: дивіться на карті