У Феодосії знищено нафтобазу Росії: там зайнялась масштабна пожежа

В тимчасово окупованому Криму стає все більш неспокійно. Зокрема, у Феодосії зайнялась пожежа, яка стає все масштабнішою.

Російські телеграм-канали пишуть про сильну пожежа на нафтобазі у Феодосії. За їхньою інформацією, там загорілись кілька цистерн з паливом, у районі перекрито рух на кількох вулицях, передає 24 Канал.

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Місцеві чули вибухи

Місцеві жителі окупованого півострова розповідають, що чули звуки вибухів, а перед тим був звук, схожий на літак.

Після цього в районі місцевої нафтобази очевидці побачили вогняну заграву та дим. До цього нібито про роботу ППО та проліт БпЛА повідомляли також жителі Сакського району, Євпаторії та Севастополя.

Нині на місці пожежі у Феодосії працюють російські екстрені служби. Також стверджують, що жертв та постраждалих попередньо немає.

Телеграм-канал "Кримський вітер" пише про те, що над нафтобазою здіймаються три стовпи диму, що може свідчити про три основні точки займання. Крім цього, керівник ЦПД заявив про знищення російської нафтобази.

Місцева влада Феодосії намагається вживати безпекових заходів. Там запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після займання на нафтобазі.

У Феодосії зайнялась нафтобаза росіян: дивіться відео