Ferrexpo перебуває під пресингом через спроби "змішати" її зі справами Жеваго, – Вольфрам Куоні

Рішення французького суду відпустити з-під варти акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго ніяк не позначилось на компанії, тому що це рішення пов'язане з особистою справою пана Жеваго і не має впливу на компанію.

Про це в інтерв'ю NV Бізнес повідомив голова ради директорів швейцарської Ferrexpo AG Вольфрам Куоні. Він додав, що на компанії негативно позначаються спроби української влади прирівнювати Костянтина Жеваго до бізнесу, акціонером якого він є.

Вольфрам Куоні заявив, що Ferrexpo – публічна компанія, яка "знаходиться на виду" дотримується українського законодавства та 90% усіх світових податків сплачує саме в Україні. Однак попри це знаходиться від "сильним пресингом" через судове переслідування свого акціонера.

Факт у тому, що Костянтин напряму не володіє акціями українських компаній. Тому, якщо влада України виграє український суд, вона не зможе отримати доступ до його акцій на рівні Ferrexpo PLC. Це британська компанія, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі. Це вже буде кейс для міжнародного суду, де в нас будуть сильні позиції,

– додав топ-менеджер Ferrexpo AG.

Він закликав "не вішати" на компанію відповідальність за дії її акціонера та нагадав, що українській владі не можна робити "все що заманеться".

"Україна не працює у вакуумі. Вона підписала двосторонні інвестиційні угоди з Великобританією і Швейцарією (у двох цих країнах зареєстровані холдингові компанії Ferrexpo – NV Бізнес)", – наголосив Вольфрам Куоні.

Він також прокоментував справу щодо голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса, якому нещодавно обрали вже третій рекордний запобіжний захід – заставу у розмірі 800 мільйонів гривень. На думку Вольфрама Куоні, звинувачення є безпідставними, а арешти здійснюються із порушенням норм чинного українського законодавства: "Ми будемо робити все необхідне, щоб захистити керівництво підприємств і наших співробітників".

Ferrexpo – єдина компанія з основними активами в Україні, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

З 2019 року основний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго оголошений у всеукраїнський розшук, а з 2021 року — у міжнародний. Наприкінці 2022 року Жеваго затримали під час його візиту на гірськолижний курорт Куршевель у Франції у справі про розтрату 113 мільйонів доларів банка Фінанси і Кредит.

У середині листопада 2023 року французький суд відпустив Жеваго і відмовив у його екстрадиції в Україну. На думку суду, Україна не здатна забезпечити справедливий судовий процес для бізнесмена.