Ferrexpo зміцнила позиції постачальника для виробництва екологічно чистої сталі у Євросоюзі

Залізорудна компанія Ferrexpo plc, яка володіє в Україні трьома гірничо-збагачувальними комбінатами, та німецька сталеливарна група Salzgitter підписали Меморандум щодо постачання високоякісних залізорудних окатків прямого відновлення (DR-окатки) для виробництва екологічно чистої низьковуглецевої сталі.

Нагадаємо, Ferrexpo володіє в Україні трьома гірничо-збагачувальними комбінатами – Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК. У 2023 році викиди підприємств Ferrexpo становили 384 тисяч тонн CO2, що на 32% нижче порівняно з 2022 роком та пояснюється зниженням обсягів виробництва, пов'язаного з продовженням війни.

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Вміст вуглецю на тонну продукції виробництва Ferrexpo (включно з викидами Scope 1 і Scope 2) знизилася на 2,2% порівняно з 2022 роком та на 32,1% порівняно з 2019 роком (базовий рік у стратегії декарбонізації компанії).

"Оскільки європейські виробники сталі переходять на більш екологічно чисте виробництво сталі, ми раді обговорити деталі нашої майбутньої співпраці. DR-окатки Ferrexpo допомагають значно знизити викиди вуглецю при виробництві сталі в рамках програми SALCOS. Угода з Salzgitter зміцнює позиції Ferrexpo як провідного постачальника залізорудної продукції в Європі, а також принесе користь українській економіці сьогодні і в майбутньому, у період післявоєнного відновлення", – зазначила директорка з маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонська та уточнила, що Ferrexpo та Salzgitter співпрацюють з 2016 року.

Після підписання Меморандуму, Ferrexpo та Salzgitter розроблять подальшу стратегію постачання української залізорудної продукції. Вона міститиме оптимізацію ланцюгів поставок та включення продукції Ferrexpo до програми Salzgitter Low CO2 Steelmaking (SALCOS) щодо декарбонізації та просування виробництва "зеленої" сталі.

Ferrexpo є важливим партнером у декарбонізації наших виробничих процесів і логістичних ланцюгів. Співпраця допоможе нам зменшити викиди вуглекислого газу в ланцюгах постачання та покращити виробництво екологічно чистої сталі,

– зазначив технічний директор Salzgitter Flachstahl GmbH Герд Бареш.