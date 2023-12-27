Ferrexpo вкладе до 3 мільярдів в бізнес України, якщо він відповідатиме західним стандартам

Кошти міжнародних партнерів на повоєнне відновлення надходитимуть в Україну лише за умови відповідності бізнес-середовища західним інвестиційним стандартам, зокрема наявності в Україні справедливих судів для захисту прав інвесторів.

Про це написав Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo plc.

Інвестиції в майбутнє

"Створення безпечних та сприятливих умов для іноземного капіталу – це інвестиція в майбутню безпеку України. Водночас Україна має продемонструвати свій економічний потенціал і те, як її ресурси можуть зміцнити економічну безпеку Європейського Союзу", – наголосив Лучіо Дженовезе.

Компанії Ferrexpo належать кілька виробничих потужностей в Україні: Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо – збагачувальні комбінати. Вони видобувають залізну руду, переробляють її та постачають високоякісні залізорудні окатки для потреб світової сталеливарної промисловості.

Разом з Україною ми можемо зробити значний внесок у стратегію декарбонізації ЄС. Ми бачимо світле майбутнє для нашого підприємства через високий рівень попиту на нашу продукцію, тому плануємо інвестувати до $3 мільярдів для подвоєння наших виробничих потужностей,

– заявив Лучіо Дженовезе.

Водночас топменеджер підкреслив негативний вплив на активи компанії в Україні не лише через повномасштабну агресію з боку Росії, але й втручання в діяльність бізнесу з боку українських правоохоронних органів. Зокрема, українські суди заморозили акції дочірніх компаній і наклали обмеження на деякі фізичні активи Ferrexpo.

За оцінкою Лучіо Дженовезе, заморожування активів у такий спосіб порушує українське законодавство, оскільки акції дочірніх підприємств належать Ferrexpo – акції якої торгуються на провідному майданчику Лондонської фондової біржі.

Як повідомляли раніше, в лютому 2023 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на всі банківські рахунки ПрАТ "Полтавський ГЗК" та зупинив всі видаткові операції з грошовими коштами, крім операцій зі сплати податків, зборів та інших податкових платежів.