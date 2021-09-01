Феєрична самоліквідація: бойовики за серпень 2021 року зазнали десятки небойових втрат

1 вересня 2021 , 11:46
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Джерело:

Анатолій Штірліц у телеграмі

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати небойових втрат на Донбасі. Вороги самоліквідовуються через необережне поводження зі зброєю та зловживання алкоголю.

 У період з 1 по 31 серпня 18 найманців Росії померли та ще 23 – отримали поранення. Про це повідомив Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" у своєму телеграм-каналі. 

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Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленостей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки. Збройні сили України. Завжди на захисті,
– написав офіцер.

Окрім цього, він оприлюднив дані, які свідчать, що за час дії перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020 року по 31 липня 2021 року втратити окупантів склали 761 особу:

  • безповоротні – 339 (небойові 330, бойові 9);
  • санітарні – 422 (небойові 415, бойові 7);


Втрати бойовиків з початку перемир'я на Донбасі / Скриншот з телеграм-каналу Анатолія Штірліца

Текст публікації Анатолія Штірліца:

Втрати російсько-окупаційних військ у період з 01.08.21 по 31.08.21 склали 41 особу, не бойові:
Безповоротні (200) – 18 (осіб).
Санітарні (300) – 23 (особи).
Додатково інформація уточнюється.

Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленостей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки.

"Збройні Сили України. Завжди на захисті"

Автор: Олег Васьків