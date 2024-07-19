Фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС був вкинутий в українські ЗМІ блогером Харченко

Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі. А персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів. Радіаційний стан на станції в межах норми.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на інформацію від Енергоатому, розповідає 24 Канал.

До теми У мережі писали про аварію на Південноукраїнській АЕС: чи правда це

Хто поширює фейк в українському інформаційному просторі

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію про низку аварій на Південноукраїнській АЕС.

Цей фейк розповсюджувався російськими ЗМІ декілька днів поспіль. А сьогодні ця інформація з’явилася в українському інформпросторі завдяки "експерту" Харченко.

Посилаючись на інформацію Енергоатому, Центр повідомляє, що станції працюють в штатному режимі, персонал на Південноукраїнської АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, радіаційний стан на станції в межах норми.

Так само є фейком інформація про виведення з ладу силових трансформаторів Південноукраїнської станції. Наразі всі силові трансформатори цілі, жодних аварій на зазначених об'єктах не було.

Нагадаємо, що раніше Харченко поширював наративи, ніби Україна не зможе провести опалювальний сезон 2023 – 2024 років без обмеження електропостачання.