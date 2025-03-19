У Повітряних Силах відреагували на заяви росіян про "збиття F-16" над Сумською областю

Російська пропаганда знову вигадала фейк про "збиття" винищувача F-16 над Сумською областю. У Повітряних Силах висміяли цей фейк.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Російська пропаганда знову вигадала "перемогу", цього разу заявивши про нібито збиття винищувача F-16 Повітряних сил України над Сумською областю.

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Російська пропаганда вигадала збитий F-16

Проте ця інформація не відповідає дійсності й є черговим фейком кремлівських ЗМІ.

Ворожі Telegram-канали масово поширюють брехню, що російські військові нібито знищили американський винищувач у повітряному просторі України. На цю заяву вже відреагували в Повітряних Силах ЗСУ, наголосивши, що це черговий витвір фантазії російських пропагандистів.

РАШНпропаганден знову "збили" наш літак! Цього разу F-16. "Все цели сбиты!" – путінські загони нагодовані,

– іронічно відзначив Юрій Ігнат.

Він запевнив, що українські пілоти продовжують успішно виконувати бойові завдання.

Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил ЗСУ над Сумською областю — фейк ru-пропаганди,

– зазначили також у Центрі протидії дезінформації.

Росія не вперше заявляє про героїчне "знищення" техніки. Раніше кремлівська пропаганда так само "збивала" HIMARS, Abrams і навіть Patriot, намагаючись видати свої вигадки за реальні успіхи на фронті.