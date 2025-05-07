Фейк від імені міністра оборони: Умєров не робив заяв щодо підриву конструктора БпЛА у Харкові

Telegram-канали поширили фейкову заяву міністра оборони Рустема Умєрова про теракт у Харкові. У Міноборони наголосили, що таких слів очільник відомства не говорив, а його акаунтів у Telegram не існує.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Інформація, поширена в Telegram-каналах про нібито заяву Рустема Умєрова щодо теракту в Харкові – неправдива.

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Умєрова та Буданова “втягнули” у фейк про теракт у Харкові

У Міністерстві оборони спростували інформацію, яку поширювали деякі Telegram-канали та ЗМІ з посиланням на нібито заяву міністра Рустема Умєрова щодо теракту в Харкові, внаслідок якого нібито загинув конструктор БпЛА Андрій Гуменний.

У відомстві наголосили, що таких слів очільник МОУ не говорив, а в Telegram він не має жодного офіційного акаунту.

Крім того, вкид підхопили окремі медіа, які поширили неправдиву "цитату" нібито й від керівника ГУР Кирила Буданова.

У коментарі для 24 Каналу представник ГУР Андрій Юсов запевнив, що жодних подібних заяв українська розвідка не робила.

У Міністерстві оборони закликають дотримуватись інформаційної гігієни, адже Росія активно використовує фейки як елемент гібридної війни.