У ЗСУ відповіли на цинічний фейк росіян про "знищення групи націоналістів" у Вінниці

російська пропагандистська машина не припиняє розганяти цинічні фейки щодо війни та злочинів, які скоюють їхні війська в Україні. Ракетний удар, який забрав життя 23 цивільних людей та скалічив долі ще сотні, назвали "знищенням групи націоналістів".

Фейк прокоментували у Збройних силах України та пояснили, чому маніпулюють брехливими фактами росіяни.

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Там зауважили, що "після ракетного удару по Вінниці російський "агітпром" продовжує зловтішатися на кістках загиблих".

У росії брешуть про ліквідацію керівного складу Повітряних сил

Одразу ж після вибухів пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил,

– зазначили у ЗСУ.

Насправді ж ракети "Калібр", які влучили по площі Перемоги у Вінниці, призвели до серйозних руйнувань інфраструктури.

У командуванні також пояснили, що дійсно руйнувань зазнав і Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста.

У будівлі проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку",

– наголосили у ЗСУ.

Крім того, зазначають, що у день ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члени її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі.

У командуванні Повітряних сил припустили, що ракетний удар міг плануватись і по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів.

Пропагандистська машина росії продовжує виправдовувати тероризм

Вінниця – не перше місто в Україні, по центру якого нелюди луплять руйнівними ракетами, пояснюючи це звірство ліквідацією міфічних неонацистів та іншими байками.

У ЗСУ в черговий раз закликали усіх громадян дотримуватись правил безпеки і при оголошені в області сигналу повітряної тривоги, негайно йти в укриття.

Як в росії намагались виправдати атаку по центру мирного міста

Окупанти зізналися, що 14 липня високоточними ракетами "Калібр" завдали удару центру Вінниці.

Однак, сказали, що у цей момент у центрі нібито проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь. "На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено".

Про загибель трьох дітей та 20 дорослих мирних людей – там промовчали.

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