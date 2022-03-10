Фейки Росії про "хімічну зброю" можуть вказувати на ще одну жахливу спецоперацію, – Кулеба

Росія активно просуває у медіапросторі фейки про "хімічну зброю" в Україні. Це насправді непокоїть, адже може вказувати на планування у Кремлі ще однієї жахливої спецоперації.

Про це написав у твітері глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Як він зазначив: "Цей твіт для протоколу". Щоб усі знали та розуміли, що відбувається.

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Росія продовжує продукувати фейки, і це небезпечно

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю чи небезпеку в Україні, викликає глибоке занепокоєння", – зізнався глава українського МЗС.

І насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, вже кілька днів з Кремля лунають абсолютно божевільні повідомлення, нібито в Україні є якісь лабораторії, у яких українці та американці розробляли біологічну чи хімічну зброю. Що, звісно, не має нічого спільного з реальністю.

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