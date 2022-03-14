На фейковій "швидкій": мама намагалась вивезти військовозобов'язаного сина за кордон

На Закарпатті жінка спробувала незаконно вивезти власного сина за кордон. Він хотів уникнути мобілізації, а мати вигадала креативний спосіб – карета швидкої допомоги.

Саме на фейковій "швидкій" вона хотіла вивезти сина до однієї з країн Євросоюзу. Вочевидь мовиться про Угорщину.

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Була ще одна "швидка", яку хотіли просто продати

Ба більше, жінка мала спільників. Двоє чоловіків мали ще одну карету швидкої допомоги. Проте вони нікого вивозити нею не хотіли, а навпаки – продати транспорт.

Один із чоловіків, 45-річний киянин, приїхав у місто Чоп. Він намагався продати "швидку" просто місцевим мешканцям. Проте його швидко розшукали, забрали "швидку", а самого чоловіка відправили у військкомат, бо він теж підлягав мобілізації.

Згодом усіх шахраїв із їхніми "швидкими" затримали. Транспорт передали на потреби Збройних Сил України, а жінку та її сина зі спільниками чекає правосуддя.

Шахраїв затримали, а карети швидкої допомоги передали ЗСУ / Фото Нацполіції