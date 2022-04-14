На Фіджі поліція затримала суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова

Правоохоронці Фіджі, що розташована у південній частині Тихого океану, затримали розкішну суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Екіпаж судна затримали.

Поліція влаштувала допит капітану про те, як він доставив яхту до тихоокеанської острівної країни без митного оформлення.

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У посольстві США заявили, що їм відомо, що Amadea пришвартований у порту Лаутока на Фіджі, і посольство співпрацювало з владою Фіджі щодо цього.

Сполучені Штати віддані пошуку та конфіскації активів олігархів, які підтримали жорстоку, неспровоковану війну Росії проти України,

– мовиться у повідомленні посольства.

Делегації Європейського Союзу на Фіджі також звернулися з проханням про співпрацю.

Раніше Сулейман Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін, законодавці та бізнесмени зіткнулися з широкомасштабними санкціями після вторгнення, яке Москва називає спеціальною військовою операцією, тоді як європейські країни захопили власність, включаючи вілли та човни.

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