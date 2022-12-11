"Дякуємо, Роналду": ФІФА підготувала емоційний ролик для легенди – відео

Кріштіану Роналду був вкрай розчарованим після вильоту збірної Португалії на стадії чвертьфіналу ЧС-2022. Щоб трішки підбадьорити зірку світового футболу, ФІФА підготувала йому особливий подарунок.

Збірна Португалії сенсаційно поступилася представнику африканського континенту команді Марокко (0:1) і залишила Катар. Мрія Кріштіану Роналду стати чемпіоном світу так і не здійснилася.

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Легендарний португалець зі сльозами на очах залишив стадіон "Ель-Тумама", не стримуючи своїх емоцій.

На честь одного з найкращих футболістів світу ФІФА випустила ролик із нарізкою моментів Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. А їх у кар'єрі португальця назбиралося п'ять.

"Дякуємо, Роналду", – підписали свій ролик організатори Мундіалю.

Відео ролику ФІФА на честь Роналду

Зазначимо, що не дивлячись на виліт від Марокко, Роналду підкорив ще один рекорд. Чвертьфінальний матч став 196-м для зіркового португальця і за цим показником він зрівнявся із світовим рекордсменом Бадер Аль-Мутава із Кувейту.

Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу