Фіксують власні злочини: лише за день окупанти викрали 98 дітей з Маріуполя

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини, при цьому вони ще й їх самі фіксують. Лише за 18 квітня окупанти вивезли з Маріуполя 98 дітей.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував скриншот з новин з телеграм-каналу однієї з псевдореспублік на Донбасі.

Актуально У Маріуполі є лише 2 зони безпеки для окупантів, все інше – лінія фронту, – радник мера

Окупанти самі повідомили про вивезення дітей

Окупанти самі повідомили, що за день вивезли з міста 569 осіб, з них 98 – діти. Загалом з 5 березня вони депортували майже 20 тисяч маріупольців.

Фіксуємо. Працюємо над кваліфікацією та поверненням наших додому,

– написав Андрющенко

Тим часом росіяни постійно шукають шляхи, аби схилити місцевих мешканців до співпраці. Людям, які саме через російські війська залишились без даху над головою, обіцяють грошову компенсацію – звісно, в рублях.

При цьому окупанти обманюють, стверджуючи, що за "документами на пересування" та компенсацією стоять черги. У Центри протидії дезінформації РНБО кажуть: ніякі зусилля не дозволяють створити росіянам необхідну для пропаганди картинку.

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