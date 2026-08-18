Майже 450 фіктивних мобілізацій: на Заході України викрили масштабні махінації у ТЦК

Правоохоронці викрили схему зі штучного завищення показників мобілізації у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. За даними слідства, посадовці ТЦК та СП вносили до реєстру неправдиві відомості про людей, яких насправді не мобілізували.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Що відомо про махінації?

На Буковині колишній начальник одного з районних ТЦК, за версією слідства, у січні – березні 2026 року вніс до "Оберегу" неправдиві дані про мобілізацію 99 людей. Для цього, зокрема, використовували вигадані анкетні дані та інформацію про військовослужбовців, які вже перебували на службі.

На Тернопільщині 39-річний колишній начальник районного ТЦК у березні 2026 року нібито оформив як мобілізованих ще 18 людей. Серед них були чинні військовослужбовці, військовослужбовець, який на той момент уже помер, а також військовий, який тривалий час перебуває у російському полоні.

Найбільшу кількість фіктивних записів слідчі виявили на Закарпатті. Там була створена ціла організована група, до якої входили посадовці ТЦК та оператори.

За версією слідства, організатором схеми був тодішній 36-річний заступник начальника одного з районних центрів комплектування. До незаконної діяльності він залучив тимчасового виконувача обов'язків начальника центру, його заступника та операторів одного з відділень.

Правоохоронці викрили схему в ТЦК / Фото Офіс Генпрокурора

Учасники групи вносили до "Оберегу" неправдиві дані про людей, які вже були мобілізовані. Їм повторно оформлювали проходження військово-лікарської комісії та новий призов.

За даними слідства, таким способом на Закарпатті створили 329 фіктивних записів про мобілізацію. Організатор, як стверджують правоохоронці, координував роботу інших учасників та розподіляв між ними завдання.

Загалом підозри отримали двоє колишніх начальників районних ТЦК у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також семеро учасників організованої групи на Закарпатті. Їм інкримінують незаконні дії з інформацією в державних реєстрах, а окремим фігурантам також службове підроблення та участь в організованій групі.

Щодо більшості підозрюваних уже обрали запобіжні заходи. Водночас стосовно колишнього начальника районного ТЦК на Тернопільщині питання про запобіжний захід ще вирішується.

Нагадаємо, 10 працівникам районного ТЦК та СП в Одесі повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. За даними слідства, протягом кількох місяців вони незаконно затримували чоловіків, били їх, застосовували сльозогінний газ і силою доставляли до ТЦК, наразі відомо щонайменше про 8 потерпілих.

В одному з випадків громадянина збили службовою машиною, а іншого, за даними Офісу Генпрокурора, душили, били, надягали на нього кайданки, погрожували та вимагали пароль від телефону. Підозрюваних затримали й обрали їм запобіжні заходи, при цьому семеро з них були мобілізовані навесні 2025 року та від початку служили у ТЦК.

За інформацією слідства, між собою фігуранти використовували девіз "Дуй, пакуй і комплектуй", який навіть встановлювали як заставку на телефонах.