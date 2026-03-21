УПЦ КП обрала нового патріаха замість Філарета: хто ним став

20 березня із життя пішов 97-річний патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Наступного дня йому вже обрали заміну.

Сім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату оголосили про обрання нового патріарха. Про це пише "Українська правда".

Кого обрали патріархом замість Філарета?

Ним став архієпископ Сумський Никодим.

Голосування відбувалося і очно, і онлайн. Згідно з опублікованим відео та заявою самого Никодима, рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП, що проходило ввечері 20 березня та вранці 21 березня.

У голосуванні брали участь архієреї як в Україні, так і за кордоном.

Всього у голосуванні взяли участь восьмеро архієреїв. Один із них – архієпископ Білоцерківський Андрій – відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП. Ще двоє архієреїв голосували онлайн.

Результатом таємного голосування стало одноголосне обрання архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря) патріархом Київським і всієї Руси-України.

Після обрання Никодим оприлюднив спільну заяву архієреїв УПЦ КП, у якій вони засудили дії керівництва ПЦУ. Вони стверджують, що ті "силовим методом" забрали тіло патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору, а архієреям УПЦ КП, які хотіли провести засідання та відспівування у Володимирському соборі, погрожували поліцією та арештом.

Зверніть увагу! У жовтні 2025 року патріарх Філарет склав духовний заповіт, у якому просив, щоб після його смерті відспівування проводили архієреї УПЦ КП у Володимирському кафедральному патріаршому соборі, а не представники Православної церкви України.

Архієреї підкреслили, що зберігають УПЦ КП як незалежну духовну інституцію і не мають наміру входити до інших церковних структур.

Що відомо про архієпископа Сумського і Охтирського?