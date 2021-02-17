Фільм "Бальний король": історія про силу мрії та наполегливість

З 18 лютого в кінотеатрах Києва стартує прокат документального фільму "Бальний король".

В українському селі Нові Санжари живе хлопчик Макар, який мріє стати викладачем бальних танців. Але в сільській школі немає ніяких умов для розвитку, а до Полтави, найближчого міста, – 30 кілометрів.

Бальна школа в Полтаві колись була однією з найсильніших в Радянському Союзі, і створена вона була легендарним Петром Горголем. Він і досі продовжує свою справу, популяризуючи бальні танці по всій Полтавській області. Багато вихованців Петра Горголя досягли світового успіху і мають власні школи по всьому світу.

Один з них – Алекс Іванець. Він багаторазовий чемпіон Англії, має власну школу в Саутгемптоні, його запрошують судити найпрестижніші змагання з бальних танців Blackpool Dance Festival. Але коли він тільки починав, йому доводилося долати по 10 кілометрів пішки, щоб потрапити на заняття до Петра Горголя.

Макару напевне теж доведеться подолати багато труднощів на шляху до своєї мрії. Чи вистачить йому рішучості ступити на цей шлях?

Режисерка Світлана Ліщинська охарактеризувала фільм "Бальний король" як філософську притчу про життєвий шлях людини. У картині також досліджується природа танцю, адже він може допомогти знайти кохання, змінити країну проживання, повернути час назад, вилікуватися від душевних і тілесних ран, зрештою – стати кращою версією себе!

Розклад сеансів та замовлення квитків – на сайтах кінотеатрів: