Вперше вертольоти країни НАТО сідали на цю землю, – Резніков про перемовини у Білорусі

Олексій Резніков заявив, що найскладнішим рішенням для нього було погодитися їхати на перемовини у Білорусі. Міністр наголосив: формат перемовин передбачає, що треба протокольно потиснути руку та "не гарчати".

Резніков у межах спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Міністр" наголосив, що йому довелося притиснути свої внутрішні емоції. Це було важко. Додавало негативу й те, що все мало відбуватися на території Білорусі, якій Україна не вірила.

Зверніть увагу Мав честь "приручити котика" особисто, – Резніков показав Bradley на службі ЗСУ

Українську делегацію могли взяти у заручники. Водночас потрібно було спробувати домовитися, адже Україна потребувала результату.

Міністр розповів, як добирався на перемовини.

Росіяни пропонували, що зроблять коридор, аби українська делегація виїхала до Білорусі через тимчасово окуповану територію. На що українська делегація відповіла: ми добиратимемося так, як вважаємо за потрібне.

Резніков зауважив, що була комунікація з польськими колегами.

Польські колеги підтримали нас. Ми добралися до Польщі, а там вертольотами країни НАТО прилетіли на територію Білорусі. Там сіли. Я думаю, що це вперше вертольоти країни НАТО сідали на білоруську землю,

– наголосив Резніков.

Резніков пригадав, що двома вертольотами керували озброєні натівські пілоти.