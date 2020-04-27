Філолог з Львівщини, який став легендою польських танкових військ: вражаючі факти

Битва за Нідерланди у 1944 році забрала життя майже 20 тисяч голандців. Столиці області Брабанту – Бреді і її мешканцям відчутно пощастило. Місто звільняли без участі бомбардувальників і важкої артилерії. За це голандці щороку досі вшановують бійців 1 польської бронетанкової бригади і їх командира генерала Станіслава Мачека.

Про те, як український генерал став легендою польських танкових військ – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У серпні 1944 року минав 2 місяць після висадки союзників у Нормандії. Оборона німців поступово просідала. Американські війська просувалися з Нормандського плацдарму на південь, південний схід і в Бретань. Британці і канадці тиснули на німців поблизу Кана.

► У цей час на Східному Фронті розгорнувся наступ червоної армії. Операція Багратіон скувала сили німців і зробила неможливою переправку резервів на захід. В середині серпня 1944 року союзники затисли німців на невеликому клаптику землі поблизу міста Фалез. 50-тисячне угрупування Вермахта намагалося пробитися з оточення на території 30 кілометрів завширшки і 5 миль в глибину.

На найбільш небезпечних ділянках поставили перевірені і обстріляні частини СС. Вони брали удар на себе, прикриваючи відхід з котла, кришка якого от-от мала закритись. В цих боях перший серйозний екзамен і випробування бойового духу пройшла 1 бронетанкова дивізія Канадської Армії, сформована з поляків.

Це була одна з найелітніших частин британської армії,

– запевнив історик Євген Іванов.

Хто такий Станіслав Мачек

У складі танкової бригади було майже 16 000 бійців і 400 танків. Командував нею генарал Станіслав Мачек. Другу Світову він розпочав у боях біля Львова командуючи 10 бригадою моторизованої кавалерії. Вона майже в повному складі вийшла через Угорщину до Франції і там продовжила боротьбу проти ІІІ Рейху в складі союзницької армії.

Що відомо про Станіслава Мачека?Він народився у Щирці біля Львова. Після закінчення школи в Дрогобичі вступив до Львівського університету, де вивчав філософію і польську філологію, полоністику. Його вважали дуже талановитим у цих дисциплінах.

Після капітуляції Франції поляки в рамках союзницьких угод були евакуйовані до Англії. Станом на 1943 рік у британських військах під командуванням фельдмаршала Монтгомері воювало більше 50 000 поляків.



Станіслав Мачек / Фото adegem

Фалезька операція

У Фалезькій операції в 1944 році танкістам Мачека випала роль кришки, яка закриває котел. Її бійці займали позиції між британським і американським крилами наступу. Німці вважали місце стику союзницьких військ найслабшою ланкою і відповідно вдарили туди з двох сторін.

Солдатів Мачека німці називали "чорною бригадою" або "чорними дияволами". Все через колір форми,

– розповів координатор проєкту "Przystanek Historia. Lwow" Артур Жак.

"Спочатку вони вирізнялися чорними шкіряними плащами, потім їх замінили чорні берети, які вирізняли їх серед інших родів військ. Їх емблемою був шолом і крила польської гусарії, яка свого часу була одною із кращих кіннот Європи. Танкісти Мачека бачили себе продовжувачами важкої кавалерії", – додав Жак.



Фалезька операція / Фото warspot

Фалезька операція завершилася великим розгромом німців, які кидали техніку та рятували життя будь-якою ціною. Це був фінальний акорд кампанії союзників у Нормандії. Дорога на Париж була відкрита. Через кілька місяців після цього танки Мачека зіграли вирішальну роль у битвах за північ Бельгії та Нідерландів. Саме там були порти, які життєво необхідні для подальшого наступу аліантів.

Битва за порти

Перша канадська армія, у складі якої воювали поляки, йшла північним крилом наступу союзників у Бельгії та Нідерландах. 6 вересня частини 1 бронетанкової бригади увійшли в Іпр. Це було перше звільнене бельгійське місто.

"Духу польських солдат було притаманне це гасло "за свободу вашу і нашу". Але зрозуміло, що воюючи за свободу інших народів, то основною їх метою була боротьба за Польщу. Вони були переконані, що воюючи в складі альянтів вони воюють за Польщу", – розповів Артур Жак.

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Якраз у цей час тривало варшавське повстання, схід Польщі зайняла радянська армія. Але до остаточних рішень Ялтинської конференції залишалося майже пів року. На Ялтинській конференції лідери антигітлерівської коаліції британський прем'єр Вінстон Черчиль, американський президент Франклін Рузвельт і генскек Радянського Союзу Йосип Сталін узгодили порядок дій і кордони країн після перемоги над Третім Рейхом.



Вінстон Черчиль, Франклін Рузвельт та Йосип Сталін / Фото колаж 24 каналу

Польща відходила під протекторат СРСР і мала отримати погоджений із Кремлем проросійський комуністичний уряд. Фактично, польський уряд у вигнанні, який досі підтримував Лондон, і польські частини у складі британських військ – були зраджені.



Менш ніж за 3 тижні боїв у Бельгії 1 танкова бригада мала парад в Брюсселі. Попереду була чергова важлива місія – розчистити дорогу до Антверпена – порту, який мав полегшити проблеми з логістикою. Адже чим далі фронт відходив від Нормандії – тим сильнішим був дефіцит пального і боєприпасів.

Це було доволі затратно по часу, і по силах. Вантажі, які прибували, накопичувались і не так швидко переправлялись до війська.

Французькі порти залишилися за пів тисячі кілометрів позаду. Менші портові міста, які потрапили до рук союзників, були або надто маленькими або сильно пошкодженими після боїв і не могли бути пунктом доставки. Війська союзників використовували майже 1,5 мільйона літрів пального в день. Щоб втримати темп наступу з нормандських портів запустили караван вантажівок – Red Ball Express, який складався із 6 000 вантажівок.



Red Ball Express / Фото maksimsmuseum.com

► Бельгійський Антверпен – другий за величиною порт Північного Моря. Розуміючи його важливість, німці перетворили його на добре укріплену цитадель. Навіть після цього з міста вдалося вибити німців, порт не міг приймати вантажі. Однак кардинально ситуацію це не змінило, адже порт розташований трохи в глибині території. Віддаленість від узбережжя – 85 кілометрів. Ключові точки належали німцям і вони закривали шлях до порту.

Найбільше проблем завдавала ворожа артилерія і диверсійні групи. Острови в гирлі Шельди утримували сили Вермахту і Ваффен-СС.Німці грамотно використовували місцевість:

підтоплювали дамби;

розставляли мінні поля між численними каналами, прикриваючи таким чином свої фланги і фактично диктуючи свої умови бою для прийдешніх сил противника.



Порт Антверпен / Фото belgium-art.org

Битва за Шельду

Союзникам часто доводилося атакувати фронтальними ударами в лоб. А це означало більше жертв серед тих, що наступають. Головне завдання – прикривати лівий фланг наступу в рамках операції Маркет Гарден.

Що таке Маркет Гарден?Наймасштабніша повітрянодесантна операція Другої Світової. Літаками за лінію фронту було закинуто 39,5 тисяч десантників. Вони мали захопити мости через Рейн. Це дозволяло почати бойові дії на території Німеччини уникаючи втрат, пов'язаних із штурмом фортифікаційної споруди "лінії Зігфріда".

В історію Другої Світової битва за Шельду увійшла як одна із проведених на найскладнішій місцевості. Танки зіграли тут вирішальну роль. Наступ піхоти на відкритій місцевості німці могли стримувати дуже довго. Наслідком боїв були значні руйнування.

Бої за Шельду: відео

27 жовтня генерал Станіслав Мачек отримав наказ зайняти Бреду – найбільше місто голландського регіону Брабант. Це був важливий транспортний вузол, де пролягали маршрути залізничного і річкового транспорту.

На день пізніше польські солдати з'явилися на підступах Бреди і почали розвідку боєм за навколишні села. Оборону тут тримали 3 дивізії Вермахту і СС. Кілька ліній захисту були облаштовані на заході, звідки йшов наступ союзників. Але Мачек вирішив маневрувати.

Як діяли поляки

1 бронетанкова дивізія обійшла місто дугою з півночі. Поява ворога за спиною була повною несподіванкою. Над гарнізоном, який обороняв місто, нависла загроза оточення і полону. Німці не мали підготовлених оборонних позицій у східній частині Бреди. Побоюючись оточення, 3 німецькі дивізії почали відступати з міста. Поляки атакували без артпідготовки.

Якщо йдеться про характер бойових дій, якого дотримувався Мачек, а ми пам'ятаємо, що він був філософом. гуманістом – він дотримувався філософії, щоб мінімізувати втрати цивільних і матеріальні втрати там, де наступала його частина,

– зазначив Артур Жак.

За 3 дні поляки нейтралізували останні ізольовані точки німецького опору. 1 бронетанкова дефілювала вулицями міста під оплески його жителів. Голландці цінували те, що фронт пройшов через місто з мінімальними втратами.

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На вікнах і вітринах з'явилися написи "dziekujemy wam polacy". Для бійців Мачека це була радість крізь сльози. Польська бригада болісно переживала падіння Варшавського повстання і Ялтинські рішення. Мачек же майстерно стримував пригнічення і падіння духу власних бійців.

"Генерал Мачек був дуже близький зі своїми солдатами. Він вимагав від своїх солдат лицарського кодексу. Попри те, що їх зрадили – наказ є наказом і цей лицарський дух генерала Мачека відіграв капітальну роль в цій мотивації солдат", – зауважив Жак.

Більше про дії Станіслава Мачека та його військових – дивіться у програмі.