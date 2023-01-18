"Казали, що мамі не потрібен": 12-річний маріуполець з фільтраційного табору виступив у Давосі

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Зокрема, й маленьких українців. Ті, хто потрапив до фільтраційних таборів, зазнали шаленого психологічного тиску.

Як-от 12-річний Сашко. Він перебував у фільтраційному таборі Росії. І там його всіляко переконували в тому, що він не потрібен своїй матері. І що вона його не збирається забрати, бо в полоні.

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Забрали від мами силою

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі мужній хлопчик розповів свою моторошну історію. За його словами, мешкав він з матір'ю Козловою Сніжаною, а також сестрою Козловою Вікторією Семенівною. За словами Сашка, 24 березня він потрапив під обстріл і зазнав поранення під оком.

Ми пішли з мамою шукати українських військових, щоб вони відвезли нас на комбінат Ілліча, де були фельдшери. У наших військових закінчувалися боєприпаси, і вже завод оточили. Росіяни сказали здаватися. Вони нас вивезли на "Камазах" і повезли у фільтраційний табір,

– розказав він.

За словами Сашка, від матері його силою забрали. Ба більше, навіть не дали можливості попрощатися.

Окупанти хотіли віддати його на всиновлення

Хлопчик спитав в окупантів, куди його везуть. Росіяни відповіли, що до дитячого будинку, де його планують всиновити.

Я говорив, що в мене є бабуся, що вона в Україні і що я хочу до неї. Вони не дозволяли. Вони відвезли мене в Донецьку обласну травматологію, і там мені лікували око,

– зауважив він.

Сашко додав, що мав номер бабусі. Тож друга по палаті він попрохав позичити телефон, щоб зв'язатися з нею. Щойно він розповів, де перебуває, бабця зайнялася збором документів.

Хлопчик розповів, що окупанти тиснули на нього. 12-річного українця вони переконували, що матері він більше не потрібен. Мовляв, вона у полоні та не приїде по нього.

Важливо розуміти, що Росія з 24 лютого вчинила щонайменше 80 тисяч воєнних злочинів. На цьому під час форуму акцентував глава ОП Андрій Єрмак. Він також зауважив, що за кожен цей злочин окупанти повинні відповідати.