Платіні відхилив запрошення Макрона відвідати фінал ЧС-2022: чому Мішель не хоче їхати в Катар

Легенда збірної Франції не буде наживо спостерігати за фінальною грою Мундіалю. У ексочільника УЄФА залишилась образа на посадовців з ФІФА.

У середу, 14 грудня, збірна Франції обіграла Марокко у півфіналі чемпіонату світу-2022 з рахунком 2:0. Це дозволило підопічним Дідьє Дешама вийти у другий фінал Мундіалю поспіль.

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Той поєдинок відвідав і президент Франції Еммануель Макрон. Також голова держави пообіцяв приїхати і на фінал чемпіонату світу, щоб підтримати свою країну.

Макрон з травмованими

Як повідомила міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера, президент хоче взяти із собою травмованих гравців, які не змогли допомогти "Ле Бле" на Мундіалі. Мова про Нгого Канте, Поля Погба та Каріма Бензема. Наразі поки нема інформації, чи погодились гравці на запрошення.

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Також Макрон запропонував відвідати фінал ЧС колишньому президенту УЄФА Мішелю Платіні. Втім легенда збірної Франції відмовився від пропозиції. Зазначається, що Платіні не має наміру бачитись із членами ФІФА, які намагались його звинуватити у корупції.

Платіні проти ФІФА

Відзначимо, що у 2015 році ФІФА звинуватила Мішеля у незаконній допомозі Катару в отриманні права на проведення чемпіонату світу-2022. Легендарний футболіст був звинувачений у тому, що за допомогою впливу допоміг Катару отримати більшість голосів європейських федерацій на свою користь.

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Платіні був позбавлений посту президента УЄФА та засуджений до 8 років у в'язниці. Згодом його строк був зменшений вдвічі, а цього року і зовсім був виправданий по справі корупції в ФІФА.