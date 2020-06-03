В среду, 3 июня 2020 года, мировые фондовые рынки выросли до трехмесячного максимума. Однако курс доллара падает уже шестой день подряд. Ослабление карантина и надежда на принятие дополнительных антикризисных пакетов мер по восстановлению экономики улучшили настроения инвесторов, несмотря на протесты в США.

Индекс MSCI, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, достиг рекордного значения за последние три месяца, сообщает Investing.com. На протяжении всей сессии торгов на рынках Азии этот показатель демонстрировал уверенный рост.

Всего с начала 2020 года MSCI снизился более чем на 7% на фоне распространения пандемии коронавируса, что подтолкнуло экономику к спаду.

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Европейский MSCI также достиг своего трехмесячного максимума. Рынки акций в Европе открылись ростом: STOXX 600 увеличился более чем на 1%, чего не наблюдалось с 6 марта.

В Китае, Японии и Южной Кореи, где коронавирус начал распространяться в самом начале, фондовые индексы начали восстанавливаться. Сегодня их значение меньше на 5%-6% от максимумов этого года.

Смягчение карантина и восстановление экономики

Признаки восстановления деловой активности уже наблюдаются, поскольку правительства ряда стран смягчают карантин. Несмотря на это опасения относительно слишком быстрого снятия ограничений и вспышки второй волны COVID-19 все еще присутствуют на рынках.

Сегодня мир наблюдает за Китаем и тем, как там налаживается жизнь после пандемии.

В частности, в мае восстановилась до передкоронавирусного периода сфера услуг, которая больше всего пострадала во время карантина в КНР.

На фоне этих некоторых улучшений на рынках начал падать курс американского доллара.

Если повторного возгорания коронавируса не будет и удастся достичь прогресса в его лечении, создать вакцину, тогда мы ожидаем, что американский доллар и дальше будет падать,

– отметил Марк Хефеле, директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management.

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Цены на нефть достигли рекордных значений накануне встречи ОПЕК+

Также в среду, 3 июня, поднялись цены на нефть. Сырье марки Brent впервые с начала марта превысило 40 долларов за баррель. Инвесторы надеются, что рекордное снижение объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки удастся продлить еще на несколько месяцев.

Это решение должны принять страны ОПЕК и их союзники, среди которых Россия, 4 июня во время онлайн-заседания.

Как выросли цены на нефть

Фьючерсы за август на нефть Brent выросли на 1,8% – до 40,27 доллара за баррель.

Июльские фьючерсные контракты на американскую WTI поднялись на 2,5%, достигнув 37,73 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 6 марта.

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Доходность гособлигаций растет

Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла до самого высокого уровня с середины апреля. Ожидается, что Европейский центральный банк увеличит объемы выкупа гособлигаций стран ЕС, чем поможет экономике государств Евросоюза.

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