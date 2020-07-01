Forex Club опровергает информацию о связи своей белорусской компании со старшим сыном президента Лукашенко.

В интернете появились безосновательные слухи о том, что Виктор Лукашенко, старший сын белорусского президента, имеет связь с компанией Forex Club в Беларуси. Те, кто запустили такую ​​информацию, не предоставили никаких доказательств, лишь заявив, что сын Лукашенко через компанию отмыл значительную часть своих 85 миллиона долларов из швейцарских счетов.

В самой компании опровергают эти слухи и заявляют, что никоим образом не сотрудничают с Виктором Лукашенко.

"Мы официально заявляем, что Forex Club не имеет каких-либо отношений с Виктором Александровичем Лукашенко: он не является ни клиентом, ни учредителем, ни бенефицаром компании. Forex Club в Беларуси соблюдает все требования, предъявляемые к компаниям, включенным в официальный реестр форекс-компаний, в том числе высокие требования по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, Forex Club не имеет счетов в латвийских банках", – заявили в компании.

ООО "Финансовая Компания" Форекс Клуб", которая входит в группу Forex Club, работает на белорусском рынке уже давно и регулируется на законодательном уровне. В 2016 компания прошла все проверки и Национальный банк Беларуси включил ее в реестр.



Лицензия выдана Нацбанком Беларуси / Forex Club в Беларуси

Что известно о компании Forex Club в Беларуси

Компания является лидером на рынке форекс-компаний в Беларуси. По данным Национального форекс-центра в 2016-2018 годах компания имела наибольшие объемы клиентских операций.

Компания полностью соответствует белорусскому законодательству. Нацбанк ежедневно контролирует финансовую отчетность компании.

Forex Club также известен своей надежностью. Не менее 25-50% клиентских средств хранятся на специальных счетах, доступ к которым Forex Club имеет только при расчетах с клиентами. Основные белорусские счета Forex Club находятся в крупнейшем частном банке Беларуси с европейским капиталом - Приорбанк (Raiffeisen Group). В дополнение, 5% клиентских средств перечисляются в гарантийный фонд Национального форекс-центра и хранятся в большом Государственном банке Беларуси АСБ Беларусбанк.