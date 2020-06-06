Курс биткоина может подняться в 2020 году до 20 000 долларов за одну единицу криптовалюты. Такой прогноз дал Bloomberg, и он полностью противоположный предыдущим предсказанием аналитиков американского банка Goldman Sachs. В частности, последние советовали инвесторам не вкладывать деньги в биткоин в этом году.

Самая популярная криптовалюта имеет много благоприятных фундаментальных и технических факторов, которые повлияют на рост ее цены, пишет Markets Insider со ссылкой на Bloomberg.

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Что-то действительно должно пойти не так, чтобы биткоин не оценили и его курс упал,

– отметили в Bloomberg.

Аналитики компании уверены, что в 2020 году биткоин возрастет вдвое, что увеличит и его рыночную капитализацию.

По нашему мнению, биткоин приблизится к рекордно высокому показателю в этом году – это около 20 000 долларов за 1 BTC. Это произойдет, если криптовалюта будет следовать тенденции 2016 года,

– утверждают в Bloomberg.

В примечании аналитиков названы основные факторы, свидетельствующие о росте курса криптовалюта. Среди них:

рост спроса на цифровые валюты;

больше возможностей для торгов фьючерсами на биткоин;

постоянное снижение волатильности криптовалюты.

По словам аналитика Кэти Стоктон, технически биткоин уже укрепил свой уровень, достигнув 8000 долларов за одну единицу. Если криптовалюта сумеет превысить 10 000 долларов, то курс BTC будет продолжать движение вверх.

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Как пандемия COVID-19 повлияла на курс биткоина

Кроме того, в Bloomberg убеждены, что пандемия коронавируса пошла на пользу стоимости биткоину. Специалисты компании назвали три причины, которые свидетельствуют об этом:

Во-первых, курс биткоина не слишком пострадал, тогда как фондовые рынки рекордно обвалились с началом пандемии. Криптовалюта кратковременно снизилась в цене, однако быстро смогла восстановить свои позиции. Во-вторых, коронавирус ускоряет переход от бумажной валюты к цифровой. В-третьих, антикризисные меры мировых центральных банков "помогают независимым активам, таким как золото и биткоин".

Аналитики Bloomberg не прогнозируют стремительного роста цены других криптовалюта, например, того же Ethereum.