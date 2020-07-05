Выборы президента в США в ноябре станут испытанием для Трампа, чьи рейтинги подкосили расовые протесты и ситуация с пандемией.

Ответ президента Дональда Трампа на коронавирусной кризис и широкомасштабные протесты из-за расовой несправедливости привели его к "больших проблем" перед выборами в ноябре, рассказал профессор по международной политике профессор Индерджиет Пармар в эфире CNBC.

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Эксперт добавляет, что эти вызовы могли стать подарками Трампу, но он их потерял.

Смертельная пандемия, как оказалось, была для него шансом объединить страну, подняться над политическим фракционизмом и эффективно выступить президентом США в чрезвычайный период,

– сказал Пармар.

"Он этого не сделал, и у него большие проблемы из-за этого... Президент Трамп сам сделал, то, что имеет, и я думаю, в конце концов, он заплатит ужасную цену, и эту цену уже платит очень большое количество американских людей, как с точки зрения своего здоровья, так и с точки зрения экономики", – добавил профессор.

Коронавирус в США

В США было зарегистрировано более 2,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания, из которых почти 130 000 – смертельные, согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса. США зафиксировали наибольшее количество инфекций и больше всего смертей из-за коронавируса в мире.

Протесты в США

Общенациональные протесты, вызванные убийством полицией темнокожего Джорджа Флойда, также показали, что Трамп не может проявить эмпатии, говорит Пармар. Эксперт добавляет, что реакция Трампа на эти два кризиса показывает, что у него нет соответствующих качеств и что он не понимает, что "интересы людей заключаются в их экономическом благосостоянии и их физической и личной безопасности".

Как это влияет на рейтинги Трампа

Пармар заявил, что реакция Трампа на обе кризиса в значительной мере повлияет на его шансы на переизбрание в ноябре.

Трамп сделал многое для кандидата Байдена, поэтому Байден может просто сидеть на своем кресле и пожинать награды от общего равнодушия президента Трампа к такому большому набору проблем в США,

– говорит профессор.

Чего ждать финансовым рынкам

Президентство Байдена, вероятно, приведет к большому вниманию к социальным программам и меньше к бизнесу, отмечает Пармер. Поэтому финансовым рынкам следует беспокоиться при условии, что Байден выиграет выборы.

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Рейтинги

Опросы Monmouth University 26-30 июня показало, что Байдена поддерживают 53%, тогда как действующего президента Трампа лишь 41%, пишет CNN.

Аналитики отдела экономической разведки отмечают, что, хотя президентские выборы будут напряженными, "шансы сильно изменились в пользу мистера Байдена". Есть разные причины, но в основе – это неудачная реакция Трампа на коронавирус и Black Lives Matter.