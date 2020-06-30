Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время кризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на криптовалюте еще больше.

Сегодня торговля криптовалютой является одним из популярных способов заработка и все больше трейдеров это понимают. В материале 24 канала мы познакомимся с основами криптовалютного трейдинга и расскажем, как начать зарабатывать на этом.

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Какая криптовалюта самая популярная и зачем она нужна

Самой популярной криптовалютой во всем мире есть Bitcoin. Большинство начинающих и опытных криптотрейдеров торгуют именно этим активом. В последнее время цена этого инструмента колеблется незначительно, находясь между отметками 9 и 10 тысяч долларов.

Однако стоит отметить, что волатильность этого инструмента достаточно высока. Так в конце июня 2019 года, то есть почти год назад, эта криптовалюта стоила около 12 тысяч долларов. В то же время, в первой декаде марта 2020 Bitcoin снизился до уровня в 5 300 долларов. В целом, Bitcoin смог неплохо вырасти, нарастив свои позиции почти вдвое.

Что прогнозируют для Bitcoin

Оптимистичные прогнозы по Bitcoin обещают ему рост до 50 тысяч долларов в перспективах нескольких ближайших лет. А модель stock-to-flow и вообще прогнозирует этой криптовалюте 100 000 долларов.

Какие еще криптовалюты стоит покупать

Кроме Bitcoin, популярными криптовалютами есть Ethereum, Ripple, Tether, а также Bitcoin Cash. Однако Bitcoin значительно опережает другие как по популярности, так и по объему капитализации.



Популярные криптовалюты в мире / Pixabay

Признание криптовалюты в мире

Большие перспективы криптовалюты и, прежде всего, Bitcoin подтверждает то, что постепенно все больше и больше стран официально признают их. В частности в Чехии, Норвегии и Германии криптовалюта официально разрешена. Многие страны находятся в процессе ввода регулирования этого сегмента. Легализация криптовалюты подпитывает спрос на них, потому что все больше и больше товаров и услуг можно оплатить криптовалютой. Например, за Bitcoin часто можно покупать продукты, кофе в кафе и ресторанах, расплачиваться за бензин. Постепенный рост доверия к криптовалюте, и в частности Bitcoin, делает их интересным инструментом для инвестиций и трейдинга.

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Как начать зарабатывать на криптовалюте

Чтобы начать торговать криптовалютой и получать от этого прибыль, нужно освоить ключевые понятия и овладеть основными принципами работы на этом рынке. Для этого следует обратиться к специалистам – таким, как эксперты с многолетним опытом в Forex Club, которым мы и решили поставить важные вопросы, на которые ответил Евгений Шакотько, аналитик Киевского филиала Forex Club.



Євген Шакотько, аналитик Киевского филиала Forex Club

Какие есть способы получения прибыли на рынке криптовалют?

Самый простой способ получения прибыли – это торговля криптовалютами или криптотрейдинг. Этот способ подходит для тех, кто готов активно совершать сделки и проводить много времени, анализируя тренды на крипторынке. Другой вариант – это покупка криптовалюты и ее хранение длительное время в расчете на рост ее стоимости. Этот способ называется холдинг или на криптовалютном сленге ходлинг (термин ходл или на английском hodl происходит от неправильного написания английского слова "hold" – хранить, держать, сохранять). Этот способ подходит больше для тех, кто заинтересован в пассивном доходе.

Также можно заниматься майнингом – добычей цифровых валют при помощи вычислительных мощностей. Кроме того, можно инвестировать свои деньги в токены, которые эмитирует компания, выходящая на ICO (первичное размещение токенов, аналог IPO на финансовом рынке).

Какие основные понятия нужно знать, чтобы успешно работать на рынке криптовалют?

Чтобы успешно работать на рынке криптовалют вам нужно знать, как правильно выбирать криптовалюту для торговли и как совершать сделки в том направлении, которое принесет вам прибыль.

При выборе криптовалюты, стоит ориентироваться в первую очередь на популярность этого инструмента. Лучший выбор – это Bitcoin, который является наиболее популярной цифровой валютой. Чтобы совершить сделку в нужном направлении надо проанализировать рынок и спрогнозировать динамику выбранного вами актива.

Что влияет на цену криптовалюты?

Как и в случае с традиционными финансовыми активами, можно говорить о множестве влияющих факторов. На стоимость криптовалют влияют фундаментальные события (в том числе и такие, как состояние мировой экономики), новости, технические факторы (сложившийся на рынке тренд, коррекции и т.п.) и многое другое.

Например нестабильность мировой экономики или санкции, наложенные на какую-то страну, могут вызвать рост стоимости криптовалют, поскольку они позволяют сохранить средства – на них невозможно наложить санкции. Если появляются новости, например о хакерских атаках на крупные биржи, то это может вызвать снижение криптовалют так как криптотрейдеры будут продавать их и стараться конвертировать свои средства в более стабильные активы, например просто в доллары.

Стоит ли инвестировать только в одну криптовалюту или не стоит "класть яйца в одну корзину"?

Конечно, лучше всего диверсифицировать свой портфель – это правило работает для всех активов, и криптовалюты – не исключение. Не стоит, например, ограничиваться только покупкой Bitcoin на всю имеющуюся у вас сумму. Лучше сформировать портфель из наиболее популярных криптовалют – Ethereum, XRP, Tether, Litecoin, Monero и других. Чем больше активов будет в вашем портфеле, тем более стабильным и прибыльным он будет.

Где можно научиться торговле на рынке криптовалют в Украине?

Научиться торговать на криптовалютном рынке можно в компании Forex Club. Эта компания работает на финансовом рынке Украины уже много лет, предоставляя каждому возможность научиться торговать финансовыми инструментами.

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