Золоті запаси Венесуели зберігаються у Великобританії, яка не хоче їх віддавати. Два лідери Венесуели зустрілися у суді, який вирішить: віддати гроші Мадуро, Гуайдо чи нікому.

Лидеры Венесуэлы диктаторский президент Николас Мадуро и признанный миром безвластен Хуан Гуайдо бьются в суде за определение судьбы более 1 миллиарда долларов золотых запасов, хранящихся в хранилищах Банка Англии. Решение Верховного суда ожидают в ближайшие дни, пишет CNBC.

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Как решают судьбу золота в суде

Слушания, которые начались в Лондоне в понедельник и, как ожидается, продлятся четыре дня, являются чрезвычайным делом для пострадавшей от кризиса страны Южной Америки.

Позиция Мадуро

Центральный банк Венесуэлы, контролируемый президентом Николасом Мадуро, ищет как заставить Банк Англии отдать значительную часть золотых запасов страны.

Юристы, представляющие Мадуро, утверждают, что средства будут перечислены непосредственно в Программу развития ООН с целью содействия реакции страны на пандемию коронавируса.

Позиция Гуайдо

Однако лидер Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо считает, что слитки должны находиться под его контролем, поскольку правительство Соединенного Королевства, вместе с 60 другими мировыми лидерами, признает его законным временным президентом Венесуэлы.

Золото в хранилищах Банка Англии – это наши национальные резервы. Это принадлежит нашему народу, чтобы обеспечить будущее нашей страны,

– сказала Ванесса Нойман, представитель Гуайдо.

"Золото не должны похитить, поскольку транснациональная преступная организация, которая является режимом Мадуро, украла все остальное. Нельзя передавать золото нашим врагам, их партнерам в преступлении и терроре и нашем гнете", - добавила Нойман.

COVID-19 в Венесуэле

Центральный банк Венесуэлы подал иск в коммерческий суд 14 мая. При этом заявили, что эти деньги будут использованы для осуществления приобретения продуктов питания и медицинских товаров для борьбы с вспышкой коронавируса.

В прошлом месяце группа экспертов ООН предупредила, что больницы страны сообщили о нехватке медицинских средств и средств защиты.

На сегодняшний день более 5100 человек заразились коронавируса в Венесуэле, 35 смертей по всей стране, согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса.

Кто получит золото

"Мадуро утверждает, что они хотят использовать золото в качестве гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Маловероятно, что это случится, поскольку Великобритания не признает администрацию Мадуро легитимной, они признают Гуайдо временным президентом конституции", – заявил Диего Моя-Окампос, ведущий аналитик Венесуэлы в Лондонской консалтинговой фирме IHS Markit.

Но они также вряд ли передадут золото Гуайдо, поэтому я думаю, что деньги здесь останутся,

– добавил он.

"Это важно, поскольку это много денег для Венесуэлы, для обеих сторон. Если эти деньги будут перечислены той или иной стороне, это, безусловно, могло бы изменить ход игры", – рассказал Моя-Окампос.

Как золото Венесуэлы попало в Банк Англии

Банк Англии является вторым по величине хранителем золота в мире, уступая лишь Федеральному резерву Нью-Йорка.

Центральные банки многих развивающихся стран, сохраняют свои национальные запасы золота в хранилищах центрального банка Великобритании, а Венесуэла – одна из них. В января 2019 года Банк Англии отказался позволить Венесуэле вывезти золото из своих хранилищ и вернуться в Южную Америку.

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Политическая ситуация в Венесуэле

С тех пор Банк отказался публично комментировать это решение. Политика Венесуэлы почти 18 месяцев находится в тупике: почти весь мир признает правительство Гуайдо, но он не властен. Зато руководит государством диктаторский режим Мадуро.