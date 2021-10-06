"Фінансист року": біографія скандального ексголови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера

Євген Мецгер був лауреатом титулу "Людина року-2020" у номінації "Фінансист року". Тепер він більш відомий як персонаж №1 у медіа, адже з 4 жовтня не вщухає скандал довкола нападу на українських журналістів під час інтерв'ю з ним.

Посадовець наказав охороні забрати техніку в знімальної групи "Схеми" та стерти усе. що вони записали під час перебування в його кабінеті. Однак програміст не впорався із цим завданням, і знахабнілу поведінку ексголови банку побачили усі.

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Хто такий Євген Мецгер

Для Євгена Володимировича робота головою правління Укрексімбанку є наразі вершиною кар'єри. У лютому 2020 року конкурсна комісія обрала його на цю відповідальну посаду.



Мецгер отримав титул у номінації "Фінансист року" / Фото з сайту "Людина року"

Банкіром він став у Дніпрі в 2001 році. За 5 років, у травні 2006 року, вперше потрапив в "Укрексімбанк". Там Мецгер займав керівні посади, зокрема начальника управління малого та середнього бізнесу.

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Згодом перейшов в "Укргазбанк", де познайомився із Кирилом Шевченком. Останній був шефом Мецгера, а з липня 2020 року обіймає посаду голови Національного банку України.



Мецгер познайомився з Шевченком в "Укргазбанку" / Фото з "Вікіпедії"

Водночас 12 березня 2020 року в НБУ погодили кандидатуру Мецгера на посаду голови "Укрексімбанку". Посадовець зазначив, що хоче залишити по собі яскравий слід в історії, і схоже, що йому це вдалося.

У нас в банку є галерея голів. Я коли проходив її, щоразу думав, що хочу, щоб тут була й моя фотографія. Коли люди проходитимуть повз, казатимуть, що це крутий голова, а цей – повернув банку минулу славу. Євген Мецгер Ексголова правління "Укрексімбанку"

Банкір з оточення Зеленського

Мецгера вважають вхожим у найближче оточення президента Володимира Зеленського. Дружина Мецгера Юлія є подругою Олени Кравець з "95 кварталу".

Після приходу Мецгера на посаду, "Укрексімбанк" сфокусувався на кредитуванні інфраструктурних проєктів. Зокрема "Великого будівництва" Зеленського. Цей банк отримав і найщедріший кредит на рефінансування від НБУ та входить у десятку найприбутковіших банків країни.

Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Євген Мецгер Ексголова правління "Укрексімбанку"

На сторінці Мецгера можна знайти багато оптимістичних цитат. Тільки зараз вони звучать цілком інакше.