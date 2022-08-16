Війна кожного місяця вартує нам 130 мільярдів, – Железняк про фінансування армії

Війна обходиться дуже дорого, кожного місяця Україна витрачає на це понад 130 мільярдів. І хоча міжнародні партнери постачають нам зброю, вони не фінансують українську армію, гроші на це йдуть з бюджету.

Про це 24 каналу розповів нардеп Ярослав Железняк. Він прпоокментував рішення Верховної Ради про збільшення бюджету на оборону України на 270 мільярдів гривень.

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За його словами, Україні потрібні 270 мільярдів гривень, з яких близько 269, 5 – це військові витрати.

Міжнародні партнери не фінансують нашу армію – е дають гроші ні на зарплати, ні на закупівлі. Але вони передають зброю та допомагають іншим. Але ті гроші, які вони передають Україні, йдуть на армію,

– заявив Железняк.

Він підтвердив, що війна кожного місяця нам вартує 130 мільярдів. Депутат пояснив, що в мирний час це були витрати на все, що відбувалося в державі.

Де мають взяти ці 270 мільярдів гривень? Железняк відповів, що це буде частковий друк грошей, якщо Україна не зможе забезпечити стабільність фінансової системи.

"Зокрема, це будуть податки, які піднімати не будуть. Також ми скоро скорочуємо видатки державного бюджету, їх вже скоротили майже на 400 мільярдів. Тобто позабирали все, що можна з усіх міністерств. Депутатам також скоротили зарплати в декілька разів", – запевнив він.

Депутат додав, що також, можливо, буде згода від міжнародних партнерів відправити гроші на фінансування армії.

Він додав, що це рішення буде не останнім, депутати ще будуть піднімати видатки на армію.

Депутат переконує, що загальні видатки для армії будуть 1 трильйон 200 мільярдів. Для розуміння – в минулому році на все (дороги, соціалка, пенсія, зарплати тощо) витратили таку ж суму.

Зараз ми на місяць витрачаємо близько 200 – 250 мільярдів, а заробляємо максимум 80 мільярдів. Це військові облігації, другу Нацбанку та частково міжнародна допомога партнерів. Така сумна військова математика,

– підсумував Железняк.

Железняк про видатки на оборону та війну в Україні: відео

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів, тобто до 23 листопада. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

До слова, загалом у бюджеті вже передбачено 927,7 мільярда гривень на національну безпеку та оборону. Це більш як третина усіх видатків, а сам показник втричі перевищує минулорічний.