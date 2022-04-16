Фіни потролили Росію через "перекидання техніки до кордону": висилають трактори

Кілька днів тому в мережі поширили відео, як росіяни перевозять 2 берегові ракетні системи "Бастіон" у напрямку кордону з Фінляндією. Відповідь не забарилися: фіни відправили до кордону з Росією 5 тракторів.

Фіни відправили трактори у напрямку Санкт-Петербурга. Залякування росіян – провалилися.

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Фінляндія посилає "тракторні війська"

Зняте фінами відео фактично пародіює кадри, на яких 2 російські установки їдуть у напрямку Гельсінкі. В InformNapalm зауважили, що українські "тракторні війська" показали свою ефективність, коли забирали російську техніку, тому фіни підхопили цю тенденцію.

Нагадаємо, що Росія погрожує Фінляндії через її намір вступити в НАТО після початку повномасштабної війни Росії з Україною.

Фіни "стягують" трактор до російського кордону: дивіться відео

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