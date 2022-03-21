Фінляндія готова прийняти ще більше біженців з України
Джерело:Yle
Мільйони українців були змушені бігти від війни Росії проти України. За прихистком вони вирушають до різних країн світу, зокрема до Фінляндії.
За даними міграційної служби, туди прибуло 7 916 українських громадян. Втім, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова до приїзду більшої кількості біженців.
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Фінляндія готова прийняти ще більше біженців з України
За словами Марін, до країни доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість з них влаштувалися в сусідніх країнах.
Ми готуємось прийняти більше людей,
– заявила вона під час поїздки до Рованіємі.
Прем'єр-міністерка запевнила, що влада додасть усіх зусиль, щоб забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.
Вона також вважає важливим рішення ЄС про право на роботу біженцям, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.Зверніть увагу! За даними ООН, через російсько-українську війну майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати дім у межах України, а 3,3 мільйона виїхали за кордон.
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