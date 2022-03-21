Мільйони українців були змушені бігти від війни Росії проти України. За прихистком вони вирушають до різних країн світу, зокрема до Фінляндії.

За даними міграційної служби, туди прибуло 7 916 українських громадян. Втім, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова до приїзду більшої кількості біженців.

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Фінляндія готова прийняти ще більше біженців з України

За словами Марін, до країни доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість з них влаштувалися в сусідніх країнах.

Ми готуємось прийняти більше людей,

– заявила вона під час поїздки до Рованіємі.

Прем'єр-міністерка запевнила, що влада додасть усіх зусиль, щоб забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.

Вона також вважає важливим рішення ЄС про право на роботу біженцям, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.

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