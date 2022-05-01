Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії вже в травні, – ЗМІ

1 травня 2022 , 00:06
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Джерело:

Європейська правда

Уряд Фінляндії готується до припинення постачання газу з Росії вже у травні. Країна не збирається платити за газ у рублях.

Фінляндія не буде платити за газ у рублях

Причина полягає у вимогах Росії щодо порядку оплати поставок. За даними видання, російський "Газпром" оголосив, що згода на нові вимоги щодо оплати є "умовою для продовження безперебійного постачання газу".

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Натомість фінське керівництво відмовилось платити у рублях. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

Довідка! Багато інших країн Євросоюзу мають такі ж терміни, щоб вирішити чи погоджуються вони платити за газ у рублях. 

Тож, не виключено, що з 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено.

Фінляндія не є залежною від російського газу

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Так, минулого року на газ припадало близько 5% від загального споживання енергії.

Водночас можуть виникнути проблеми у промисловому секторі, де газ використовують не як джерело енергії, а як сировину для технологічних процесів.

Дві третини газу у Фінляндії використовують промисловість. Найбільше – компанії хімічної та лісової промисловості.

До слова, на тлі російської агресії у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.

Чи введе Євросоюз заборону на російський газ  

  • Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.
  • Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.
  • Втім, нещодавно Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. А це може допомогти ЄС у запровадженні ембарго на постачання сирої нафти з Росії.  

До Польщі та Болгарії уже не користуються російським газом

Нагадаємо, Болгарія, яка отримувала 90% газу саме від Росії, відмовилась купувати його в агресорки. У Болгарії наголосили, що вже знайшли способи забезпечити себе газом. 

Відключення від російського газу Болгарії та Польщі спричинило подорожчання блакитного палива в Європі.

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Автор: Анастасія Лукашевська