Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії вже в травні, – ЗМІ

Уряд Фінляндії готується до припинення постачання газу з Росії вже у травні. Країна не збирається платити за газ у рублях.

Фінляндія не буде платити за газ у рублях

Причина полягає у вимогах Росії щодо порядку оплати поставок. За даними видання, російський "Газпром" оголосив, що згода на нові вимоги щодо оплати є "умовою для продовження безперебійного постачання газу".

Увага Найбільша енергокомпанія Данії не буде платити за газ у рублях

Натомість фінське керівництво відмовилось платити у рублях. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

Багато інших країн Євросоюзу мають такі ж терміни, щоб вирішити чи погоджуються вони платити за газ у рублях.

Тож, не виключено, що з 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено.

Фінляндія не є залежною від російського газу

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Так, минулого року на газ припадало близько 5% від загального споживання енергії.

Водночас можуть виникнути проблеми у промисловому секторі, де газ використовують не як джерело енергії, а як сировину для технологічних процесів.

Дві третини газу у Фінляндії використовують промисловість. Найбільше – компанії хімічної та лісової промисловості.

До слова, на тлі російської агресії у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.

Чи введе Євросоюз заборону на російський газ

Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.

Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.

Втім, нещодавно Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. А це може допомогти ЄС у запровадженні ембарго на постачання сирої нафти з Росії.

До Польщі та Болгарії уже не користуються російським газом

Нагадаємо, Болгарія, яка отримувала 90% газу саме від Росії, відмовилась купувати його в агресорки. У Болгарії наголосили, що вже знайшли способи забезпечити себе газом.

Відключення від російського газу Болгарії та Польщі спричинило подорожчання блакитного палива в Європі.

До теми – Росія припинила постачати газ Польщі та Болгарії: дивіться відео