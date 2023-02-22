Фінляндія затвердить рішення про танки для ЗСУ: коли це трапиться
Джерело:Yle
Фінляндія вирішуватиме, чи надавати танки Україні. Рішення ухвалюватимуть на урядовій раді за поданням президента.
Уряд питання розглядатиме як пропозицію від Міністерства оборони Фінляндії. Раніше в Гельсінкі заявляли, що вони дещо в іншому становищі, ніж решта союзників, адже теж межують з Росією.
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Що відомо про танки від Фінляндії
Фінляндія завтра (23 лютого – 24 Канал) має вирішити, як вона братиме участь у європейському проєкті відправлення в Україну бойових танків Leopard,
– заявило видання.
Попередньо відомо, що країна буде залучена до проєкту декількома можливими способами:
- шляхом участі в технічному обслуговуванні танків;
- шляхом передачі декількох танків.
Ба більше, попередньо відомо, що кількість танків, які можуть бути передані Україні, не обов'язково вкажуть в рішенні.
Танки від Фінляндії: що відомо
- 25 січня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що вони готові в той чи інший спосіб долучитися до коаліції союзників, які допомагають Україні отримати західні танки. Проте ще визначають формат участі.
- Ще тоді міністр говорив, що вони розглядають не тільки передачу самих танків, а і супровідні потреби. Наприклад, навчання військових на цих танках.
- Вже 13 лютого прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначала, що уряд ще не ухвалив рішення щодо надання танків ЗСУ, адже продовжується обговорення. Окрім того, міністерка зауважила, що Фінляндія підтримує спільні закупівлі зброї країнами ЄС для України, оскільки вони зміцнюють європейську оборонну промисловість.