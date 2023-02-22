Фінляндія затвердить рішення про танки для ЗСУ: коли це трапиться

Фінляндія вирішуватиме, чи надавати танки Україні. Рішення ухвалюватимуть на урядовій раді за поданням президента.

Уряд питання розглядатиме як пропозицію від Міністерства оборони Фінляндії. Раніше в Гельсінкі заявляли, що вони дещо в іншому становищі, ніж решта союзників, адже теж межують з Росією.

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Що відомо про танки від Фінляндії

Фінляндія завтра (23 лютого – 24 Канал) має вирішити, як вона братиме участь у європейському проєкті відправлення в Україну бойових танків Leopard,

– заявило видання.

Попередньо відомо, що країна буде залучена до проєкту декількома можливими способами:

шляхом участі в технічному обслуговуванні танків;

шляхом передачі декількох танків.

Ба більше, попередньо відомо, що кількість танків, які можуть бути передані Україні, не обов'язково вкажуть в рішенні.

Танки від Фінляндії: що відомо