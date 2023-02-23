Фінляндія ухвалила рішення про відправку в Україну Leopard 2: скільки одиниць отримають ЗСУ

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер, 23 лютого, ухвалив рішення про передачу Україні бойових танків Leopard 2. Однак це не вся допомога, яка увійшла до 13 пакета військової підтримки від Фінляндії.

Зауважимо, що раніше країна відмовлялась передавати Києву танки, адже чекала на вступ до НАТО. Так чи інакше, від початку повномасштабної війни Фінляндія передала на потреби української армії військову техніку та боєприпаси на 750 мільйонів євро.

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Скільки танків отримає Україна

У рамках міжнародного співробітництва щодо танків Leopard Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2, а також забезпечить навчання щодо їх використання та обслуговування.

Минув рік від початку російської атаки, а Україні все ще потрібна підтримка в боротьбі. Ми надсилаємо більше оборонних матеріалів і беремо участь у співпраці з Leopard разом із нашими партнерами,

– наголосив міністр оборони Мікко Савола.

Загальна вартість 13-го пакета складає понад 160 мільйонів євро. Інших деталей пакета допомоги та часу надходження цієї зброї не розкриватимуть з міркувань безпеки.

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