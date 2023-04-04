Фінляндія уже в НАТО, – Моравецький

Фінляндія вступила до НАТО. Про це 4 квітня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький повідомив, що відсьогодні, 4 квітня, до складу Альянсу входить 31 країна. Він привітав Фінляндію зі вступом до НАТО.

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Фінляндія вступила до НАТО

Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу,

– додав Моравецький.

Зазначимо, що 3 квітня у НАТО повідомляли, що Фінляндія стане 31-м членом Альянсу у вівторок, 4 квітня 2023 року, перед самим дводенним засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг привітав негайний вступ Фінляндії, сказавши: "Це буде гарний день для безпеки Фінляндії, для нордичної безпеки і для НАТО загалом".

На своєму засіданні члени Альянсу будуть обговорювати війну Росії проти України і мають домовитись про початок роботи над виробленням багаторічної програми підтримки.

Вони також будуть обговорювати загрози і виклики з Півдня, важливість збільшення інвестицій в оборону і посилене зближення Китаю з Росією. До обговорення глобальних наслідків російської війни проти України також приєднаються індо-тихоокеанські партнери НАТО і Європейський союз.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав Фінляндію.

"Фінляндія зробила правильний вибір. НАТО – це також ключова мета України", – написав він у телеграмі.

Що цьому передувало

Ратифікація членства Фінляндії в НАТО завершилася 31 березня. Останньою країною, яка ратифікувала вступ, стала Туреччина. Далі відповідний документ мали направити до Вашингтона.

Зауважимо, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією складає близько 1 300 кілометрів. Тож держава-агресорка буде ще ближче до НАТО.

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