Фінляндія уже в НАТО, – Моравецький
Джерело:Матеуш Моравецький
Фінляндія вступила до НАТО. Про це 4 квітня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Моравецький повідомив, що відсьогодні, 4 квітня, до складу Альянсу входить 31 країна. Він привітав Фінляндію зі вступом до НАТО.
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Фінляндія вступила до НАТО
Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу,
– додав Моравецький.
Зазначимо, що 3 квітня у НАТО повідомляли, що Фінляндія стане 31-м членом Альянсу у вівторок, 4 квітня 2023 року, перед самим дводенним засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО.
Генеральний секретар Єнс Столтенберг привітав негайний вступ Фінляндії, сказавши: "Це буде гарний день для безпеки Фінляндії, для нордичної безпеки і для НАТО загалом".
На своєму засіданні члени Альянсу будуть обговорювати війну Росії проти України і мають домовитись про початок роботи над виробленням багаторічної програми підтримки.
Вони також будуть обговорювати загрози і виклики з Півдня, важливість збільшення інвестицій в оборону і посилене зближення Китаю з Росією. До обговорення глобальних наслідків російської війни проти України також приєднаються індо-тихоокеанські партнери НАТО і Європейський союз.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав Фінляндію.
"Фінляндія зробила правильний вибір. НАТО – це також ключова мета України", – написав він у телеграмі.
Що цьому передувало
Ратифікація членства Фінляндії в НАТО завершилася 31 березня. Останньою країною, яка ратифікувала вступ, стала Туреччина. Далі відповідний документ мали направити до Вашингтона.
Зауважимо, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією складає близько 1 300 кілометрів. Тож держава-агресорка буде ще ближче до НАТО.
Коли Швеція стане країною НАТО
- Хоча Фінляндія та Швеція одночасно подали офіційні заявки на членство в НАТО 18 травня 2022 року, Швеція не стане офіційним учасником Альянсу завтра.
- Генеральний секретар Альянсу впевнений, що Швеція отримає членство і це є пріоритетом для НАТО. Наразі Фінляндія та Швеція мають спеціальний статус. Зокрема, Швеція може брати участь у військових та цивільних діях діяльності Альянсу.
- За його словами, у разі будь-якої загрози Швеції, члени Альянсу нададуть допомогу. Столтенберг наголосив, що Швеція офіційно приєднається до НАТО незабаром. Крім того, він заявив, що після остаточного приєднання Фінляндії завтра, Швеція буде ще в більшій безпеці.